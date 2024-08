Máximo tribunal venezolano, de dominio chavista, declaró en desacato de Edmundo González y advirtió que la decisión sobre las elecciónes será "inapelable"

Este sábado, en la sesión de cierre de comparecencias de candidatos presidenciales ante el Tribunal Supremo Electoral (dominado por Nicolás Maduro), la presidenta Carislia Rodríguez declaró en desacato del abanderado de la oposición Edmundo González Urrutia.

"El excandidato Edmundo González Urrutia no cumplió con la entrega de las actas de escrutinio, el listado de testigos, ni materia electoral alguno. Se hace constar categóricamente que los ciudadanos Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo (UNT), José Luis Cartaya, representante de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) y José Simón Calzadilla, representante del Movimiento por Venezuela (MPV), miembros de la Plataforma Unitaria Democrática, no presentaron pruebas", apuntó.

La Sala Electoral del TSJ se ocupa del conflicto electoral por petición del propio Nicolás Maduro, que fue proclamado por el presidente del CNE como vencedor de las elecciones del 28 de julio sin mostrar las actas ni la totalidad de los resultados.

La oposición publicó las actas en una plataforma digital al día siguiente de las elecciones , que dan ganador a González Urrutia, quien junto a María Corina Machado pasó a la clandestinidad.

Tanto Maduro como Jorge Rodríguez y el vp del PSUV, Diosdado Cabello, pidieron a la Fiscalía detener al candidato y a la líder de la oposición.

Aunque no acudió Edmundo a los interrogatorios, sí lo hicieron los representantes de UNT y de MPV. La Sala dijo que todos manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, y no participaron en el proceso de traslado y resguardo de material.

"Señalaron que la organización Súmate es parte del equipo asesor técnico de la Plataforma Unitaria Democrática y, a su vez, desconocieron quiénes realizaron la carga de la información de las presuntas actas de escrutinio en una página web, que está siendo investigada por el Ministerio Público".

La presidenta de la Sala, que en el pasado militó en el partido de Gobierno, PSUV, advierte que seguirá con las investigaciones para determinar una conclusión que "tendrá carácter de cosa juzgada por ser este órgano jurisdiccional la máxima instancia judicial en materia electoral. Por lo que sus decisiones son inapelables y de obligatorio acatamiento".

En esta sesión no estuvo presente el rector principal Juan Carlos Delpino, y quien lo sustituyó fue Conrado Pérez, suplente incorporado.