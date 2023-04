“Me quemaron la cara”: Las torturas a un exgerente de Pdsva que denunció corrupción

Alfredo Chirinos fue detenido en febrero de 2020 junto a la también gerente Aryenis Torrealba tras denunciar supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, hoy investigada por la mayor trama de lavado que se haya conocido, a la cabeza de Tareck El Aissami.

En el contexto actual de masivas detenciones a los directivos y empresarios que hicieron negocios y lavaron dinero de la corrupción, tanto Chirinos como Torrealba recibieron la sorpresa de que un tribunal les concedió la libertad por cumplimiento de pena, dos años antes de la fecha legal.

Al conocer la decisión, ambos publicaron un video emocionados hablando de su inocencia.

Pero Alfredo Chirinos fue más allá. En una entrevista al periodista Vladimir Villegas, que había seguido de cerca este caso junto a un grupo de activistas que los defendían, denunció que fue torturado por agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

VEA TAMBIÉN Chavismo ha detenido a 44 personas por trama de corrupción en Pdvsa o

Un año después de ser detenido, fue condenado a cinco años de cárcel por filtrar información "confidencial" de PDVSA y acusado de "espía" de Estados Unidos.

"Hay gente que juzga: ¿cómo es que los trabajadores de PDVSA no denunciaron la corrupción? ¿cómo van a denunciar si dos que la denunciaron en 2020 terminaron presos y torturados en las celdas de la DGCIM?. A mí me quemaron la cara. Me reventaron las costillas a patadas", agregó.

Durante una declaración a la prensa, el fiscal Tarek William Saab fue consultado por el caso que dejaría en evidencia la inocencia de dos personas que habían denunciado lo que ocurría en Pdvsa pero éste decidió defender el trabajo de las autoridades.

Saab dijo que ambos fueron procesados por "difundir información confidencial de la industria petrolera de Venezuela" y actuar "como agentes al servicio de una potencia extranjera". Agregó que ambos cumplieron la pena. "Es falso que la libertad que obtuvieron es por ser inocentes", añadió Saab.

VEA TAMBIÉN Presentan ante tribunales al exministro Hugo Cabezas y otros 12 detenidos por corrupción o

Para el régimen de Maduro la información divulgada por amos fue usada por Washington al imponer su paquete de sanciones financieras contra Venezuela y PDVSA.

Chirinos habla por todos los medios de lo que sufrió en los sótanos de las cárceles. “haber llevado a las instituciones esas denuncias fue un error. Hoy yo no me puedo sentar al lado de un militar que tortura y de un funcionario corrupto. En la DGCIM me quemaron la cara y me reventaron las costillas a patadas”.

Además defiende la labor de los trabajadores que dan la cara por la estatal a pesar de los sueldos y de no tener equipos mientras los jefes saquean los recursos “para enriquecerse”.

Chirinos llevó pruebas de creación de empresas de maletín para hacer contratos turbios. Tanto él como su compañera tenían acceso privilegiado a documentos y negocios que hacían los jefes sobre los buques de crudo.