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Sábado, 17 de octubre de 2026
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Nicolás Maduro

Primicia: esta es la denuncia clave que sería tenida en cuenta en caso contra Maduro y Cilia en EEUU

octubre 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Los fiscales del distrito sur de Nueva York han presentado acusaciones formales contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura sistemática, basándose en testimonios de víctimas del régimen venezolano que narraron las aberraciones padecidas en centros de detención en Venezuela. El equipo periodístico de El Punto Clave estableció que una denuncia interpuesta por un grupo de víctimas del régimen venezolano fue fundamental para esta investigación.

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