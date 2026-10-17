Primicia: esta es la denuncia clave que sería tenida en cuenta en caso contra Maduro y Cilia en EEUU

Los fiscales del distrito sur de Nueva York han presentado acusaciones formales contra Nicolás Maduro y Cilia Flores por tortura sistemática, basándose en testimonios de víctimas del régimen venezolano que narraron las aberraciones padecidas en centros de detención en Venezuela. El equipo periodístico de El Punto Clave estableció que una denuncia interpuesta por un grupo de víctimas del régimen venezolano fue fundamental para esta investigación.