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María Corina Machado

María Corina arrasa sobre Delcy, el chavismo en "minoría residual" y Trump pierde confianza: lo que dice reciente encuesta

noviembre 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto de referencia (Canva)
Foto de referencia (Canva)
El sondeo muestra que la percepción de los venezolanos sobre el presidente Trump evidencia un deterioro sostenido.

Una encuesta de la firma Meganalisis, titulada “Verdad Venezuela”, ubica a la oposición como mayoría abrumadora y a María Corina Machado como la figura con mayor respaldo electoral en el país.

El estudio fue realizado entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

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Ante la pregunta “¿Usted se definiría chavista u opositor?”, 79,2 % de los encuestados respondió opositor y 4,9 % chavista. Otro 8,3 % no se identificó con ninguno y 7,6 % no sabe o no respondió.

Según Meganalisis, el chavismo se sitúa hoy en una “minoría residual” que la mayoría identifica como responsable de la crisis multidimensional del país, del éxodo de nueve millones de venezolanos y del aparato de represión estatal.

Intención de voto

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, 70,1 % votaría por María Corina Machado.

Le siguen Lorenzo Mendoza (5,3 %), Delcy Rodríguez (3,4 %), Edmundo González (1,1 %), Henrique Capriles (0,9 %) y Leopoldo López (0,5 %). Diosdado Cabello obtiene 0,2 %, y Enrique Márquez y Juan Guaidó, 0,1 % cada uno.

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El 10,6 % no votaría por ninguno y 7,7 % no sabe. La encuestadora atribuye a su regreso al país un aumento de 9,5 puntos porcentuales en la intención de voto de Machado.

En un escenario hipotético cara a cara entre Machado y Rodríguez, la dirigente opositora obtendría 95,4 % del voto efectivo y la dictadora interina 4,6 %.

Meganalisis aclara que este cálculo considera solo las preferencias por ambas figuras y contabiliza como abstención a quienes eligieron “Ninguno”, “No sabe” u otros candidatos. Bajo ese supuesto, la participación sería de 73,5 % y la abstención de 26,5 %.

Percepción sobre Trump

A la pregunta “¿Usted confía en que el presidente Trump quiere lo mejor para el pueblo venezolano?”, 84,3 % respondió que no, 6,1 % que sí y 9,6 % no sabe o no respondió. La encuestadora califica ambas cifras como un mínimo y un máximo históricos de su serie.

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La tendencia muestra un deterioro sostenido.

En julio, 21,5 % decía confiar y 20,8 % desconfiaba, con 57,7 % de indecisos. En agosto, el sí bajó a 9,7 % y el no subió a 69,2 %. En septiembre, 6,9 % confiaba y 82,7 % no.

Meganalisis lo interpreta como una brecha entre las altas expectativas de cambio generadas tras el 3 de enero y la ausencia de acciones definitivas que concreten el fin del régimen chavista.

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