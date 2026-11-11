María Corina arrasa sobre Delcy, el chavismo en "minoría residual" y Trump pierde confianza: lo que dice reciente encuesta

Una encuesta de la firma Meganalisis, titulada “Verdad Venezuela”, ubica a la oposición como mayoría abrumadora y a María Corina Machado como la figura con mayor respaldo electoral en el país.

El estudio fue realizado entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

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Ante la pregunta “¿Usted se definiría chavista u opositor?”, 79,2 % de los encuestados respondió opositor y 4,9 % chavista. Otro 8,3 % no se identificó con ninguno y 7,6 % no sabe o no respondió.

Según Meganalisis, el chavismo se sitúa hoy en una “minoría residual” que la mayoría identifica como responsable de la crisis multidimensional del país, del éxodo de nueve millones de venezolanos y del aparato de represión estatal.

Intención de voto

Si las elecciones presidenciales fueran hoy, 70,1 % votaría por María Corina Machado.

Le siguen Lorenzo Mendoza (5,3 %), Delcy Rodríguez (3,4 %), Edmundo González (1,1 %), Henrique Capriles (0,9 %) y Leopoldo López (0,5 %). Diosdado Cabello obtiene 0,2 %, y Enrique Márquez y Juan Guaidó, 0,1 % cada uno.

El 10,6 % no votaría por ninguno y 7,7 % no sabe. La encuestadora atribuye a su regreso al país un aumento de 9,5 puntos porcentuales en la intención de voto de Machado.

En un escenario hipotético cara a cara entre Machado y Rodríguez, la dirigente opositora obtendría 95,4 % del voto efectivo y la dictadora interina 4,6 %.

Meganalisis aclara que este cálculo considera solo las preferencias por ambas figuras y contabiliza como abstención a quienes eligieron “Ninguno”, “No sabe” u otros candidatos. Bajo ese supuesto, la participación sería de 73,5 % y la abstención de 26,5 %.

Percepción sobre Trump

A la pregunta “¿Usted confía en que el presidente Trump quiere lo mejor para el pueblo venezolano?”, 84,3 % respondió que no, 6,1 % que sí y 9,6 % no sabe o no respondió. La encuestadora califica ambas cifras como un mínimo y un máximo históricos de su serie.

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La tendencia muestra un deterioro sostenido.

En julio, 21,5 % decía confiar y 20,8 % desconfiaba, con 57,7 % de indecisos. En agosto, el sí bajó a 9,7 % y el no subió a 69,2 %. En septiembre, 6,9 % confiaba y 82,7 % no.

Meganalisis lo interpreta como una brecha entre las altas expectativas de cambio generadas tras el 3 de enero y la ausencia de acciones definitivas que concreten el fin del régimen chavista.