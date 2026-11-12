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"Tu cuenta, o tu actividad en ella, no sigue nuestras reglas": Meta elimina las cuentas de famoso actor recientemente condenado

noviembre 12, 2026
Por: Redacción NTN24-Juan Carlos Senior
Letreros de Meta frente a la empresa-Foto EFE
Letreros de Meta frente a la empresa-Foto EFE
La compañía confirmó que retiró los perfiles del comediante británico por incumplir sus normas internas y su cuenta en X permanece activa y difundió las notificaciones de suspensión.

Meta eliminó la cuenta de Instagram del actor y comediante británico Russell Brand, pocos días tras ser condenado a diez años y seis meses de prisión por violación y agresiones sexuales . La decisión igualmente alcanzó su perfil de Facebook, mientras que su cuenta en X continúa activa y divulgó los mensajes con los que la compañía notificó la suspensión.

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La desaparición de sus perfiles se conoció el miércoles 11 de noviembre, cuando desde la cuenta de Brand en X se compartieron capturas de pantalla de las notificaciones enviadas por Meta. En una de ellas se leía: "Desactivamos tu cuenta. Nuestra tecnología halló que tu cuenta, o tu actividad en ella, no sigue nuestras reglas".

Otro aviso indicaba que la página estaba suspendida porque el actor incumplía las normas comunitarias de Instagram. La compañía de igual forma notificó que la cuenta ya no podía ser encontrada ni usada y que la decisión no podía someterse a una nueva revisión.

Un portavoz de Meta confirmó a TMZ que el perfil fue retirado porque “viola nuestras políticas”. La medida tiene relación con las normas de integridad de cuentas de la empresa, que contemplan restricciones para perfiles pertenecientes a personas condenadas por delitos sexuales.

Pese a que perdió su presencia en las plataformas de Meta, el actor aún conserva su cuenta en X, propiedad de Elon Musk. Desde allí se publicó un mensaje que acompañaba las capturas de la notificación: "Según Meta, Russell Brand nunca existió. Gracias a Dios por Elon Musk. Estén atentos".

La publicación generó atención porque contrastó la decisión de Meta con la permanencia del perfil del inglés en X, donde reúne millones de seguidores. No está claro quién administra la cuenta ni quién publicó el mensaje luego de que Brand entrara a prisión.

La eliminación de sus perfiles llegó después del juicio que se celebró en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. El 5 de noviembre, un jurado declaró culpable a Brand de un cargo de violación y tres de agresión sexual contra cuatro mujeres, por hechos ocurridos entre 2004 y 2009.

El actor fue absuelto de otros tres cargos, entre ellos dos acusaciones adicionales de violación y una de intento de agresión sexual. El 9 de noviembre recibió una pena de diez años y seis meses de prisión. Además tendrá que permanecer inscrito de por vida en el registro británico de delincuentes sexuales.

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En la sentencia, el juez Joel Bennathan cuestionó su comportamiento y aseguró que, aunque Brand se estaba convirtiendo en una figura famosa y era considerada ingenioso y carismático, también se convirtió en “un depredador sexual”.

El caso tuvo repercusiones más allá del ámbito judicial. En 2023, YouTube suspendió la monetización de su canal luego de que se hicieran públicas las primeras denuncias de conducta sexual inapropiada. Ahora bien, la decisión de Meta refleja otra consecuencia para la presencia digital del actor, cuya cuenta en X se encuentra disponible.

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