Arrancó una nueva era en México con la presidencia de Claudia Sheinbaum ¿se separará de López Obrador?

La izquierdista Claudia Sheinbaum juró el martes 1 de octubre ante el Congreso como la primera presidenta de México con el compromiso de que se respetarán las libertades y las inversiones privadas.

En Mesa de Periodistas Luis Miguel González, director editorial de El Economista, y Alberto Bello, director de Enfoque Noticias NRM Comunicaciones hablaron acerca de si se podrá pensar en un rompimiento de línea con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Deberíamos dejar de lado la hipótesis de en qué momento va a romper con López Obrador y enfocarnos en qué tantos recursos, desde económicos hasta de tiempo, va a tener que hacer para poder cumplir lo que propone”, señaló González.

“Yo veo una no confrontación, el no atacar a nadie ni hablar de adversarios es un cambio importante, no es un cambio radical sino un cambio positivo. El rompimiento con López Obrador creo que es inviable y que la presidenta hace muy bien moviéndose en un marco que es totalmente compatible con su partido”, afirmó Bello.