Así reaccionó el mundo político a la victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina

Este domingo 19 de noviembre, millones de argentinos acudieron a las urnas para elegir quién será su próximo jefe de Estado en una reñida segunda vuelta presidencial entre el actual ministro de economía Sergio Massa y el candidato libertario Javier Milei.

Los centros de votación para las presidenciales de Argentina estuvieron abiertos este domingo durante diez horas, desde las 8:00 de la mañana hora local hasta las 6:00 de la tarde. Sin embargo, minutos después del cierre de urnas, el ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció a través de un discurso televisado la victoria del libertario Javier Milei, que se convirtió en el nuevo presidente de Argentina.

“Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años”, manifestó.

Por su parte, Patricia Bullrich, exministra de Seguridad y candidata de la alianza de centro-derecha Juntos por el Cambio, quien quedó en tercer lugar en la primera vuelta con (23%) y manifestó su apoyo a Milei en segunda vuelta, reaccionó a la victoria del libertario.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández esbozó: “El pueblo ha expresado su voluntad”, y continuo en un hilo de la red social X, manifestando su agradecimiento a Sergio Massa y Rossi Agustin "por la campaña que realizaron. Valoro todo el trabajo que han hecho".

Mauricio Macri, expresidente de la nación de 2015 a 2019, y a quien Milei expreso su agradecimiento en su discurso al recibir la victoria, destaco la "forma contundente" de los argentinos "eligiendo el cambio y rechazando la continuidad".

Desde Venezuela, la ganadora de las elecciones primarias de la oposición venezolana, María Corina Machado, extendió sus felicitaciones a Milei y al pueblo argentino.

Desde Colombia, Andrés Pastrana, expresidente de la nación de 1998 a 2002, celebró los resultados de los comicios y arremetió contra el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Ernesto Samper.

De la misma manera, Álvaro Uribe se unió al reconocimiento del candidato de La Libertad Avanza: "Felicitaciones Presidente Milei, que tenga éxito por el bien de Argentina y de todos nuestros países".

Iván Duque, expresidente de Colombia de 2014 a 2018 también manifestó su apoyo a Javier Milei.

En respuesta al mensaje de Duque, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la victoria de Javier Milei.

Tras la respuesta de Petro a Iván Duque, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no dudo en reaccionar.

Desde España, Santiago Abascal, actual presidente nacional del partido político Vox, expresó “¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”, junto a una foto con Milei.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, envió un saludo a Sergio Massa y Javier Milei, los candidatos que disputaron en los comicios de este domingo la presidencia de Argentina.

Además manifestó que trabajara "incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas".

Desde Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien manifestó su apoyo a Milei en varias ocasiones, reconoció a las instituciones Argentinas por "conducir el proceso electoral y al pueblo argentino que participó de la jornada electoral de manera ordenada y pacífica".