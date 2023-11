"Javier Milei es el presidente que la mayoría eligió para los próximos 4 años": Sergio Massa felicita al nuevo presidente de Argentina

El ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció este domingo la victoria del libertario Javier Milei, de 53 años, que se convirtió en el nuevo presidente de Argentina.

"Argentina tiene un sistema democrático fuerte, sólido y transparente que respeta siempre los resultados", indicó Massa.

"Los resultados no son los que esperábamos. Me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo y para desearle suerte porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años", agregó.

"Lo más importante que le debemos dejar a todos los argentinos esta noche es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz frente a tanta violencia", puntualizó el ministro tras conocer su derrota.

Cabe señalar que esta era la segunda vez que Massa, de 51 años, buscaba la Presidencia, luego de una derrota en el año 2015, cuando quedó fuera en la primera vuelta de las elecciones que finalmente ganó el derechista Mauricio Macri.

Massa, quien actualmente es la principal figura del actual gobierno peronista argentino, compitió por la presidencia conservando el cargo de ministro, pese a la turbulenta realidad económica que afecta al país suramericano desde hace varios años.

Asumió la cartera de Economía luego de las abruptas renuncias de sus predecesores Silvina Batakis y Martín Guzmán, y durante su gestión ha hecho acuerdos con empresarios, sindicatos y con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, no pudo dominar la inflación, la principal preocupación de los argentinos.

Además, es abogado de profesión y muchos destacan su carácter dialoguista y la habilidad de mostrar las dificultades como logros, al menos entre sus adeptos.

Massa nació y se crío en la periferia de la provincia de Buenos Aires y tuvo sus comienzos en el partido liberal UCEDÉ a finales de la década de 1980.

A mediados de 1990 viró su militancia hacia el peronismo bonaerense de la mano de las dirigentes políticas Cristina Camaño y Marcela Durrieu, su suegra.

Antes de crear el Frente Renovador, entre 2007 y 2008, y luego entre 2011 y 2015, fue alcalde de la ciudad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, por la alianza de la entonces presidenta Kirchner.