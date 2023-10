"Aspiraré hasta el último suspiro de mi vida": Manuel Rosales asoma posibilidad de ser candidato presidencial

El gobernador del estado Zulia y fundador del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), Manuel Rasales, asomó que no descarta postularse como candidato presidencial en 2024.

"Haré todo lo que tenga que hacer para que esto cambie. Todos somos aspirantes", dijo.

"Todos los venezolanos somos aspirantes a ser presidentes ¿Quién no quiere ser presidente?", respondió el político zuliano al ser cuestionado sobre la posible candidatura, por el comunicador Román Lozinski, en el circuito Éxitos.

"Que me haya retirado de la carrera presidencial ahora, no significa que se me quitaron las aspiraciones, aspiraré hasta el último suspiro de mi vida a ser presidente de Venezuela", expresó.

UNT, a pesar de ser un partido opositor al chavismo, se retiró del proceso de primarias al considerar que las reglas del juego no estaban claras, además de argumentar desorganización.

Rosales asegura que actualmente solo puede existir un cambio de gobierno a través de la política y las elecciones, por lo que cree que "la negociación ahora cobra mucha fuerza".

Señaló que la negociación busca condiciones para las presidenciales a cambio de que se levanten sanciones. Aclaró que las inhabilitaciones también están en la mesa de negociación, al igual que los presos políticos.

"Si no hay un acuerdo político donde se ceda y se den condiciones mínimas, el gobierno hará las elecciones como mejor las considere", añadió.

Sin embargo, para el gobernador del Zulia la estrategia de la oposición no es la más viable, al tiempo que destaca que las primarias tienen muchos candidatos.

"Estuve seis años inhabilitado y preso. Si no se superan las inhabilitaciones, no podemos caer en la trampa de darle una patada a la mesa y llamar a la abstención (...) hay que buscar otras alternativas, con otros candidatos, como ocurrió en Chile y Barinas, y de ahí en adelante, construir la unidad".

Rosales recordó que su partido apoya la candidatura de Henrique Capriles, quien es uno de los tres inhabilitados por la Contraloría General de la República.

"Apoyamos a un inhabilitado, pero Henrique ha dicho que no se convertirá en una tranca para el proceso y en esas condiciones lo apoyamos".

"Ahí hay varios candidatos que son buenos en la primaria, no me niego a eso. Son procesos que debemos manejar políticamente. No es un problema emocional. Sé que la gente está indignada", continuó.

Desidia en el Zulia

En cuanto a las precarias situaciones que enfrentan los zulianos por las fallas de servicios públicos, que apagaron al comercio y la economía del estado, Rosales aseveró que está en un proceso de recuperación.

"Estamos haciendo una gran alianza para que el Zulia vuelva a ser una potencia económica", expresó el mandatario regional, quien ha sostenido encuentros con Nicolás Maduro, quien promete mejoras para el estado petrolero.

Rosales resaltó que la solución del problema de electricidad pasa por la construcción de un cable para traer energía desde el Guri, explicó que este es muy costoso y por eso están realizando una propuesta para buscar nuevamente los recursos.

"Lo primero que hemos recuperado en nuestro estado es la esperanza y la confianza. Recuperar el estado no se hace por arte de magia" acotó.

También destacó que el suministro de gasolina ha mejorado notablemente, aunque en estos momentos hay problemas eléctricos que no favorecen esto.