Bidenomics”: La nueva apuesta de Biden para 2024; ¿en qué consiste?

EEUU- el presidente Joe Biden, puso este miércoles sobre la mesa una nueva apuesta llamada “Bidenomics”, colocando el eje económico en el centro de su campaña de 2024. Biden cuenta con un 64% de popularidad según la reciente encuesta de Gallup y mensajes como la inversión en infraestructura para telecomunicaciones de todo el país o realizar gestiones económicas logran influir gran parte de las masas estadounidenses.

Este miércoles, el mandatario se pronunció en Chicago un anuncio que se acerca, según él, a la clase trabajadora con apoyo a los sindicatos e impuestos a los más ricos.

Según la Casa Blanca, “Bidenomics” supone una ruptura fundamental con la teoría económica de “Reaganomics” (reaganomía, en español), la visión económica neoliberal que promovió el expresidente Ronald Reagan (1981-1989) para promover el libre mercado y reducir impuestos.

Según Antonio de la Cruz, analista político, investigador no residente, CSIS «en términos de economía no se ha vivido lo que se esperaba, se esperaba una contracción y todavía no ha ocurrido. Hemos tenido si bien es cierto un aumento de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal para amortiguar la inflación, que el objetivo ha sido alcanzar un 2% que consideran que eso sería lo que ellos aspiran a tener».

“Bidenomics es sobre el futuro. “Bidenomics” es otra forma de decir que vamos a restaurar el sueño americano”, manifestó el presidente, quien dijo que los economistas son los que se habían inventado ese término, pero que él ahora se lo ha apropiado porque: “‘Bidenomics’ está funcionado”.

Para Bruno Binetti, investigador no-residente del Diálogo Interamericano «la sociedad estadounidense está muy polarizada y la cuestión de la percepción es una cuestión política y no solamente empírica, que además de las dificultades que puedan tener las familias debido a la inflación de los últimos años (…) me parece que es un esfuerzo de la administración por presentar una narrativa distinta y positiva».

Vea aquí el análisis completo