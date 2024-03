"Cambiar la Constitución crea unos riesgos innecesarios a la democracia": expresidente Álvaro Uribe sobre constituyente de Petro

Desde España, el expresidente colombiano Álvaro Uribe reaccionó por primera vez a la constituyente que propuso el presidente Gustavo Petro.

“No creo que para resolver los problemas sociales y económicos Colombia tenga que cambiar su constitución”, dijo.

“Yo veo hoy que hay otros problemas, con 300 mil hectáreas de droga y creciendo no va a haber paz, sin paz no hay confianza e inversión”, agregó.

Para el exmandatario, "hoy, ir a cambiar la Constitución crea unos riesgos innecesarios a la democracia y no resuelve los problemas que tenemos que resolver. Y eso crea unos espacios de incertidumbre que impide que los ciudadanos inviertan y confíen en el país, que es mantener a la ciudadanía un tiempo en ascuas esperando a ver qué va a resultar”.

Asimismo, el expresidente de 2002 a 2010 y exsenador, aseguró que “los países que viven en estabilidad constitucional no echan raíces sólidas de progreso, yo no creo que para resolver los problemas sociales y económicos haya que cambiar la Constitución en Colombia”

Las polémicas palabras del presidente Petro:

El pasado 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro, propuso este una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución actual, la cual, según él, no ha podido ser aplicada en su gobierno.

Petro lo hizo durante un evento político organizado en el Monumento de la Resistencia en Cali, al sur del país.

“En mi Gobierno estamos abiertos al diálogo, pero sin ingenuidad. Si la posibilidad de un gobierno elegido popularmente no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarlo, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no tiene que arrodillarse, el triunfo de 2022 se respeta y la Asamblea debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz”, dijo.

Su propuesta ha causado gran revuelo desde todas las orillas de la política nacional.