Candidata Delsa Solórzano preocupada por la falta de un plan B frente a sabotajes de Maduro para la elección de un candidato unitario

Durante una entrevista al programa La Mañana de NTN24, la candidata opositora venezolana por el partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, manifestó su inquietud por la falta de un plan B frente a las múltiples estrategias del régimen de impedir la elección de un candidato unitario.

Asegura que este plan B no solo debe analizar el torpedeo a las primarias, sino a la inhabilitación de candidatos o la prohibición de la inscripción de estos ante el Consejo Nacional Electoral. “Estamos en dictadura y en dictadura van a tratar de mantenerse en el poder. Responsablemente tiene que haber un plan B, lamentablemente hasta ahora eso no ha sido posible a pesar de nuestra insistencia”.

Sin embargo, asegura que las primarias del 22 de octubre van. “Mientras haya candidatos dispuesto a enfrentar el régimen criminal y decirle a la gente que es posible decidir, algo que en Venezuela es un acto de rebeldía. Así sea en una plaza, afrontando cualquier circunstancia, vamos a hacer las primarias el 22 de octubre.

Considera que en dictadura se puede esperar “cualquier cosa para tratar de sabotear la elección del candidato, espero que podamos alcanzar acuerdos. Yo estoy no solo para tratar de ganar la primaria sino de lograrlo”.

“En mi caso particular yo no estoy inhabilitada, soy una perseguida política, y si hay posibilidad de decir quienes son mas perseguidos que otros soy de los más, y a pesar de eso la enfrento, no estoy inhabilitada pero eso no significa que la dictadura no vaya a hacer de todo para evitar que haya contienda”.

Insiste en que la elección del 2024 está vencida ya que en el 2018 no hubo elección ilegal.

“Nicolás Maduro sabe que en la unidad está la clave para derrotarlo; la candidatura unitaria. Ya lo he dicho”.

A su juicio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro actúa como canciller de Maduro y condena el acuerdo de repatriación de migrantes que huyen de la crisis y la persecución en Venezuela.

Por eso Delsa Solorzano dice que el regreso forzado revictimiza al migrante que corre el riesgo de persecución en el país por decir fuera que hay una crisis.