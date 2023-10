Capriles pone en manos de su partido su retiro como candidato de la oposición venezolana en las primarias

El dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles, anunció este domingo que se retira de las primarias de la oposición en las que se elegirá al candidato unitario que se medirá contra Maduro en las presidenciales.

Capriles hizo el anuncio a dos semanas de la consulta en las que María Corina Machado quien, así como él, está inhabilitada por el régimen para participar en cargos de elección popular.

Sin embargo, ella es quien puntea en las intenciones de voto, mientras que Capriles le sigue en segundo lugar en intención de votos pero con un amplio margen entre uno y otro.

A pesar de que Capriles llegó a ser dos veces candidato a la presidencia, una contra Chávez y otra frente a Maduro, esta vez no logró puntear en la preferencia de los venezolanos.

En los días recientes se ausentó de la vida pública, debido al complicado nacimiento de su hijo varón, quien estuvo en cuidados intensivos.

Antes de eso, visitó en el estado Zulia al gobernador Manuel Rosales, un avezado político que ha logrado hacer negociaciones con el chavismo, después de estar preso y en el exilio, para regresar a la contienda política.

Rosales se ha reunido también con Nicolás Maduro y ha defendido su posición de hacerlo "en defensa de los intereses del Zulia".

Se ha dicho que Rosales podría sustituir a Capriles en su renuncia. No obstante, Capriles no lo anunció y Rosales no se inscribió a la consulta del domingo 22.

Aunque divagó y no lo dijo explícitamente, Capriles anunció que "está claro" lo que debe hacer y lo dejará "en manos de las bases". Minutos más tarde de su anuncio en un video en vivo, publicó una carta más explícita.

"Pongo mi candidatura a la primaria a la orden de las bases que me eligieron en mi partido".

"La realidad es que sigo enfrentando una inhabilitación política que me hace decidir que no puedo continuar en esta carrera electoral. Sabemos que es una inhabilitación inconstitucional y arbitraria, pero está allí impuesta por un gobierno no democrático".

"Aunque sabemos que todas las inhabilitaciones son impuestas para cercenar las opiniones electorales, yo, viéndome el cambio posible del 2024, estoy convencido de que la discusión y el debate no puede ser mi inhabilitación, sino la verdadera oportunidad. Esto será posible sólo a través de la participación democrática y la elección. La inhabilitación política, al obstaculizar este derecho, socava no sólo las aspiraciones de una persona, sino también la promesa misma de un cambio significativo y positivo para nuestra nación".

En su alocución reiteró que este lunes consignará la carta ante el partido y que seguirá promoviendo la particiación en las primarias y en las elecciones presidenciales del 2024, "con la cara en alto".