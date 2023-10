Capriles confesó quién será su candidato y no es Manuel Rosales

Henrique Capriles habló por primera vez desde que anunció que había puesto su renuncia ante el partido Primero Justicia como candidato a las primarias. En un encuentro con la prensa este martes, dijo sentirse más cómodo porque está fuera de la contienda.

En una reunión de preguntas y respuestas de la APEX -Asociación de Prensa Extranjera-, Capriles se refirió, aunque sin mencionarla, a María Corina Machado y a la "falta de voluntad" de llegar a un consenso sobre quién se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral si quien resultase ganador sigue inhabilitado en las elecciones del 2024.

Aclaró que se inscribió como precandidato a pesar de estar inhabilitado con la esperanza de negociar "desde el día uno" el levantamiento de todas las inhabilitaciones políticas, no solo la suya, algo que no fue posible porque hasta ahora no hay ronda de negociaciones con el régimen. Admite que hubo conversaciones con Washington para retomar el diálogo con las sanciones como centro porque “es lo que le interesa a Maduro".

Sin embargo, promueve la participación en las primarias del 22 de octubre y de cualquier vía que implique el voto popular. En ese sentido, dijo que su pretensión no es enviar mensaje a otro candidato y que "gane las primarias será mi candidato".

"Esto no es para Rosales, es para que la gente decida y si en el futuro nos ponen un obstáculos no nos peleamos por la piedra, que tengamos una candidatura en el 2024 que derrote al régimen porque si llamamos a la calle hasta que caiga el régimen, ya sabemos lo que va a pasar".

"Si el objetivo es una candidatura, eso a mí no me mueve, a mí lo que me mueve es cambiar del Gobierno y si a futuro se habilita a unos y se inhabilitan a otros, ahí no voy a jugar porque eso sería un juego perverso. No puede haber habilitación selectiva".

Se manifestó preocupado porque previo a las primarias del 22 de octubre no hubo acuerdo para plantearse en el escenario de que las inhabilitaciones se mantengan. "Debimos discutir eso antes del 22 y acordar unas reglas. No hubo la voluntad. Eso no debilita a las primarias, al contrario; hay que adelantarse. No es justo llevar al país a la incertidumbre de a quién vamos a inscribir; así vamos directo a la derrota".

Lamentaría que llegue el día de la inscripción ante el CNE y el candidato inhabilitado llame a la retirada. "No nos vamos a meter en una abstención para castigar al país en seis años más, tiene que haber una discusión a lo interno que siempre le garantice a los venezolanos una opción electoral del 2024. Hay que adelantarse a las reglas y lo que todos deberíamos ir es a la máxima unidad".

En clara referencia a María Corina Machado, quien encabeza las encuestas y ha dicho: "Yo llego hasta el final", Capriles pidió tener cuidado con "frases apocalípticas".

"Cuidado con ellas, ya hemos tenido bastante durante estos años, podríamos abrir un debate sobre los últimos años y qué sirvió de aprendizaje. Ahorita no veo claridad pero veo voluntarismo, hay que ver si con eso no vamos a cambiar este régimen. Cuidado con repetir el callejón sin salida, no es la primera vez que escuchamos frases como quiebre, salida, le quedan horas, y aquí estamos".

Capriles pidió reflexionar sobre el Gobierno interino "cuatro años después y por qué esperamos hasta el año pasado cuando en el año 2019 ya sabíamos el destino de eso, por qué?".

Considera que si "quien gane las primarias no tiene la capacidad de unir a los venezolanos va a favorecer a Maduro y ese es el peor error que podemos cometer".

Informó que este miércoles habrá una reunión del comité político de Primero Justicia para decidir sobre su carta de renuncia.