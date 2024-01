Carlos Prosperi tras ser expulsado de AD: Allí hay dobles agendas

El excandidato a las elecciones primarias, Carlos Prosperi, dice que no callará en los próximos días de lo que está ocurriendo en Acción Democrática, partido que dirige el avezado político, Henry Ramos Allup.

Este martes 23 de enero, asegura, se enteró por redes de que había sido “autoexcluido” de las filas del partido. “Se inventaron esa figura”, aseguró a NTN24.

Prosperi ya había sido marginado de AD cuando decidió denunciar días antes de las primarias del 22 de octubre, supuestos vicios y ventajas en la consulta a la que igualmente se presentó y quedó en segundo lugar, aunque muy lejos de la ganadora, María Corina Machado.

La rueda de prensa que ofreció su partido después de esa elección, la dio el propio Ramos Allup, quien ante la insistencia de la prensa sobre el candidato ausente respondió con su particular verbo: “Yo no lo voy a maltratar más de lo que lo han hecho”, reconoció el triunfo de Machado, sugirió que hasta los adecos votaron por María Corina, y reconoció que Prosperi hizo una esforzada campaña.

Pero poco se sabe de lo que ocurrió entre Carlos Prosperi y Ramos Allup después de eso, hasta la publicación, este martes, de la carta del primero, informando sobre la decisión del CEN de AD.

Aunque Ramos Allup ha dicho que reconocen al victoria de Machado, a Prosperi le llama la atención que en las reuniones de la candidata con los aliados no aparece Acción Democrática. “Ayer ninguno de ellos fue a la concentración de María Corina, el día que Henry Alviarez presentó los testigos tampoco estaban”.

En su carta a la opinión pública, Prosperi asegura que se enteró por redes sociales. “Nada novedoso que actúen así. Ya han sucedido actos similares con nuestros compañeros, incluyendo el expresidente Carlos Andrés Pérez, utilizando siempre excusas sin sustento alguno. Esto simplemente para mantenerse en un cargo sin jamás escuchar las bases del partido, cargo que utilizan para poder mantener sus negociaciones oscuras”.

Asegura que es la militancia la que debe decidir quienes estén al frente de los cargos de nuestra organización.

“Algunos individuos intentan hacer creer cosas que no son. No votaron en el proceso de las primarias. Son mitómanos. La política no se hace desde Caracas. Se desconectaron de la militancia desde hace mucho tiempo. Ya basta de seguir tomando decisiones sin consultas.

Les comento, los monarcas fueron erradicados de Venezuela desde 1810. Aquí llegó la hora de que las bases del partido en elecciones internas escojan sus autoridades, como lo señalan los estatutos de nuestra organización política. Llegó la hora de la reunificación de nuestro partido. por problemas personales de dos personas no podemos seguir divididos”.

A su lugar fue designado Piero Maroun, ahora Secretario de Organización Nacional de AD.