¿Chile debería de romper relaciones con Venezuela tras acusaciones sobre el asesinato del exmilitar Ronald Ojeda?

En las últimas horas, el presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó el envío de una nota de protesta al régimen de Nicolás Maduro, luego de que el fiscal general Tarek William Saab señalara que detrás del secuestro y asesinato del militar retirado del Ejército venezolano Ronald Ojeda, estarían agentes del Estado chileno.

El canciller de Chile, Alberto van Klaveran, dio respuesta al funcionario de Nicolás Maduro. No obstante, que el Gobierno no se plantea la ruptura de relaciones diplomáticas porque, apuntó, el objetivo es obtener colaboración y esta "sería más difícil si no tenemos representación en Venezuela".

Para hablar sobre este tema, Guillermo Holzmann, analista político, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

Sobre la tensión diplomática entre Chile y Venezuela, el invitado expresó que: “Romper relaciones no resuelve el problema de fondo que es esclarecer este crimen y segundo, es darle el gusto al régimen venezolano en términos de victimizarse”.