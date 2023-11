"Como negocio, me parece que sería muy malo": analista político sobre eventual sociedad entre Ecopetrol y PDVSA anunciada por el presidente Petro

Tras la reunión oficial entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas, el presidente de Colombia sugirió una asociación entre las empresas estatales petroleras Ecopetrol y Pdvsa.

"Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socio de Pdvsa en la explotación de campos de gas y de petróleo en Venezuela", explicó Petro, quien, además, dijo que con esa alianza se podría garantizar la seguridad energética entre ambas naciones.

Antonio De La Cruz, analista político y presidente de Inter American Trends, habló en el programa La Tarde de NTN24 sobre este tema.

“No entiendo esa política del presidente Petro donde más bien reduce las licencias en Colombia para que Ecopetrol no incremente la producción tanto de petróleo y explora el gas, y la va a buscar en Venezuela donde realmente Ecopetrol tendría que hacer una gran inversión que no va a ver en corto plazo”, indicó.

Además, fue enfático en afirmar que “como negocio, me parece que sería muy mal negocio”.

“Hay unos negocios que no parecieran más bien orientados hacia el beneficio de las empresas, sino tener una participación que te permita tener algunas colocaciones de crudo para exportar, eso podría facilitarle unas ventas a las refinerías que están en el norte de Colombia que podrían presentarse para algunas negociones de proyectos políticos”, añadió.

En ese sentido reiteró que desde el negocio para Ecopetrol no le ve sentido a la propuesta del presidente colombiano.