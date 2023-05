Departamento de Justicia presenta cargos federales contra George Santos

En Nueva York, el legislador estadounidense, George Santos fue detenido por cargos federales de fraude, blanqueo de dinero y robo de fondos públicos. El congresista republicano de 34 años es acusado de 13 cargos por defraudar a posibles partidarios políticos blanqueando fondos para sus gastos personales y recibiendo de igual manera prestaciones ilegales de desempleo mientras estaba bajo un contrato laboral.

El legislador republicano se encuentra detenido a esta hora en un tribunal federal, donde iniciará el proceso para responder por los cargos que se le acusan. Santos, fue electo congresista el año pasado (2022), ha estado en el centro de escándalos desde que se conoció que omitió y mintió sobre partes de su vida para hacerse con el cargo; en sus declaraciones, afirmó que había prestado más de 750,000 dólares a su campaña y a los comités de acción política relacionados con ella, pero no estaba claro cómo había podido acumular esa riqueza tan rápidamente luego de que se conociera que había atravesado más bien períodos financieros difíciles. Y es que poco después de la elección para representar a una rica zona de Long Island, en Nueva York, el reconocido medio The New York Times y otros portales informativos revelaron que se inventó casi todos los aspectos de su historia personal y profesional.

"En conjunto, las alegaciones del auto de procesamiento acusan a Santos de basarse en la deshonestidad y el engaño reiterados para ascender a los salones del Congreso y enriquecerse", declaró en un comunicado Breon Peace, fiscal federal del Distrito Este de Nueva York.

El presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, dijo a los periodistas el miércoles: "En Estados Unidos, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario".

Resulta siendo un tema complejo para el Partido Republicano ya que se acerca la fecha en que Estados Unidos completaría el techo de la deuda. El día de ayer (9/05//2023) el presidente Joe Biden se reunió con Kevin McCarthy para poder llegar a un acuerdo ya que el Departamento del Tesoro estima que las reservas se agotaran el 1 de junio, momento en que por primera vez en la historia de EEUU, entraría automáticamente en suspensión de pagos. Tras el encuentro, dejaron claro que no están de acuerdo con una solución a corto plazo. Según analistas, en el peor de los casos, EEUU tendría que dejar de pedir prestado por completo en julio o agosto, lo que impactaría fuertemente a los mercados financieros mundiales.

Al conocerse la noticia, se despierta la incógnita si la imputación de cargos a Santos generaría un voto menos en el Congreso para McCarthy como congresista republicano. El periodista de France24 en Washington, Cristóbal Vásquez comentó que «por un lado sí, podrían perder un voto frente al límite de la deuda, pero frente a otro se desasen de una figura que le está haciendo daño al Partido Republicano de cara a las próximas elecciones».

