Diosdado Cabello asegura que EE. UU. "no han cumplido nada" de lo pactado en Barbados

El segundo al mando del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, acusó este miércoles al Gobierno de Estados Unidos de supuestamente incumplir los acuerdos suscritos entre la delegación de Nicolás Maduro y la alianza opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en Barbados.

"No han cumplido nada, los que están violando el acuerdo son los gringos (...) metiéndose en asuntos internos de Venezuela", dijo Cabello en su programa semanal Con el Mazo Dando.

Aunque no ofreció detalles de su acusación, el líder del chavismo insistió en que la Casa Blanca no ha aliviado las sanciones económicas.

"El Gobierno de Estados Unidos, hasta ahora, no ha cumplido nada, absolutamente nada de lo que se comprometió a cumplir, porque las licencias que le dio a la Exxon, eso es licencia a esas empresas, no a nosotros, eso no tiene nada que ver con nosotros, con el Gobierno, con el pueblo de Venezuela", reiteró.

Un día después de que se firmara el acuerdo en Bridgetown, EE.UU. anunció el levantamiento temporal de algunas de las sanciones que pesaban sobre Venezuela, incluidas las del sector petrolero y el gas, así como las de la empresa minera de oro estatal venezolana Minerven.

En respuesta, Maduro excarceló a cinco presos políticos, tras lo cual no se produjeron más gestos de ningún lado y, en cambio, aumentó la tensión con acusaciones mutuas de incumplimiento de los acuerdos.