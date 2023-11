EEUU fija el 30Nov para ver un plan claro de Maduro hacia elecciones democráticas en Venezuela. ¿Habrá elecciones libres en 2024?

Estados Unidos eleva la tensión con Venezuela al imponer una fecha límite sobre un plan claro y conciso en relación a las elecciones de 2024.

En las últimas horas, NTN24 puso conversar con el asesor sénior del presidente Biden y director para América Latina, Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Juan González, quien hizo hincapié sobre la voluntad del gobierno estadounidense a la sujetación de los acuerdos firmados anteriormente en Barbados entre gobierno y oposición: «después del 30 de noviembre si no se ven avances tendremos que desmantelar el relieve de sanciones».

Los acuerdos firmados son claves para unas elecciones libres y transparentes el próximo año. Recordemos que el país venezolano vivió una cita electoral el pasado 22 de octubre en donde la fundadora del partido Vente Venezuela y ex diputada por la Asamblea Nacional de Venezuela, María Corina Machado salió victoriosa. Tras el anuncio, el Tribunal Supremo de Justicia, afín del madurismo, había dejado sin efectos las elecciones.

La situación se tiende a tornar de tintes corruptos, pues la victoria ya anunciada de Machado generó un revuelto dentro y fuera del país con mira a una Venezuela restaurada y con quiebre de la continuidad que sume al país en pobreza extrema.

González resaltó en la entrevista la creación de un plan concreto: «nosotros pedimos algo más específico y tener que ver un plan concreto», y habló sobre la habilitación de Machado en materia electoral. «tenemos que ver una rehabilitación de todos los candidatos en Venezuela».

Por su parte, Nicolás Maduro anunció durante una conferencia de prensa que Venezuela celebrará elecciones presidenciales en 2024. El jefe del régimen subrayó la determinación de llevar a cabo el proceso electoral, enfatizando que las sanciones no detendrán su supuesto compromiso democrático: «ya vendrán bastantes elecciones, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, empresarios, líderes religiosos (…) el próximo año habrá elección presidencial, ahí está en la constitución, como siempre se cumplirá de manera impecable, con sanciones o sin sanciones vamos a elecciones».

Para Mariano de Alba, analista político, especialista en relaciones internacionales «es importante ver con lupa los términos del comunicado, y también los términos del acuerdo de Barbados porque allí hay unos detalles muy relevantes».

Cabe mencionar que entre el levantamiento de sanciones también estaba incluido la liberación de presos políticos, los cuales varios son estadounidenses. "En Venezuela se soltaron a 5 presos políticos y eso fue un primer paso», añadió González.

«Recordemos que aquí no es solo de revertir lo que ya se otorgó, sino que es posible que si esos avances no se concretan, el gobierno de Estados Unidos no va poder otorgar otras concesiones que todavía tiene en el bolsillo y que no se sacó luego de la firma del acuerdo de Barbados», añadió de Alba.

De igual manera, al análisis se sumó el analista político internacional, Juan Carlos Hidalgo, el cual dijo que: «yo creo que hay que estar claros en cuál es la jugada aquí de Nicolás Maduro, él no va a dar garantías para una elección libre, no las va a dar. No hay un escenario realista basado en la experiencia en donde podamos creer».

