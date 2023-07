“El populismo siempre destruye lo que finge proteger”: economista Daniel Lacalle sobre los gobiernos populistas

La política y los políticos, el crecimiento económico, la creación de oportunidades y la ejecución de políticas públicas inteligentes y efectivas deberían ser los elementos que interactúan para alcanzar desarrollo para las naciones y bienestar para su gente.

Sin embargo, en muchos países el obstáculo que impide que esto se logre es la corrupción, el autoritarismo, la mediocridad y el populismo.

América Latina es la más expuesta a estos problemas, pero también los hay en el occidente desarrollado.

El programa Razón de Estado conversó con Daniel Lacalle, doctor en Economía con master en Investigación Científica Económica, y Eduardo Fernández Luiña, doctor en Ciencia Política.

“La razón por la que no funcionan los gobiernos populistas es porque los gobiernos no dan nada que no hayan quitado antes”, señaló Lacalle.

“Cuando el gobierno populista promete miles de unidades monetarias a cambio de nada, en realidad quita mucho más dinero después en inflación, impuestos o menor crecimiento”, agregó.

Además, fue enfático en afirmar que “el populismo siempre destruye lo que finge proteger”.

“Se presenta como el adalid de los pobres y el defensor de la redistribución de la riqueza y lo que hace es generar pobreza destruyendo el poder adquisitivo de la moneda y la capacidad del estado de financiarse, poniendo trabas al crecimiento y al empleo”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que “el gran problema de América Latina es que siempre intenta solucionar los problemas creados por un estatismo feroz”.