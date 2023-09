Elon Musk mostró su apoyo a la candidatura presidencial de Javier Milei en Argentina

La figura de Javier Milei ha despertado todo tipo de reacciones a favor y en ontra en la política argentina.

El polémico político y actual diputado por el movimiento Libertad Avanza logró sorprender en las elecciones primarias en Argentina al obtener la mayor votación como candidato presidencial.

Casi un 30% del electorado lo eligió para disputar la elección presidencial del próximo 22 de octubre.

De esa manera, el candidato catalogado como un outsider se encuentra haciendo campaña para poder quedarse con la presidencia en la primera vuelta presidencial.

Es por eso que en las últimas horas recibió en Argentina al reconocido periodista estadounidense Tucker Carlson para participar de una entrevista con él.

En una fotografía publicada por el comunicador con Javier Milei, Musk decidió comentar para mostrar su apoyo al argentino.

Carlson publicó la fotografía que acompañó con un mensaje de apoyo a Milei. “Enemigo del Washintong Post y probablemente el próximo presidente de Argentina”, escribió el periodista.

Entretanto, el magnate comentó que una eventual llegada a la presidencia de Milei representaría un cambio.

“Would be quite a change (Sería un gran cambio)”, comentó.

Milei no desaprovechó la oportunidad para responder el apoyo y lo hizo invitando a los estadounidenses a Argentina el próximo año en caso de llegar a la presidencia.

“Ambos son bienvenidos a la Argentina el año que viene si tenemos éxito”, replicó el político.

VEA TAMBIÉN Gustavo Petro salió en defensa del papa Francisco tras fuertes críticas de Javier Milei o

Los polémicos comentarios del candidato lo han llevado incluso a enfrentarse con presidentes de la región.

Días atrás, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió al papa Francisco luego de que el argentino se refiriera a él como un promotor del socialismo.

El candidato del movimiento político Libertad Avanza calificó al Santo Pontífice como el “representante del maligno” por su comportamiento al frente de la Igleisa Católica.

“El papa es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios, vos sabías que el papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó, y eso va en contra de las sagradas escrituras”, indicó el candidato.

Al cruce de sus dichos salió el presidente colombiano Gustavo Petro, quien defendió al líder de la Iglesia y calificó de “extrema derecha” al presidenciable argentino.

“Porque el papa pide priorizar la ayuda a los más pobres le llaman maligno y comunista”, comenzó diciendo Petro.

“Como llamaran estos fundamentalistas de extrema derecha a Jesús que pedía ayudar a la mujer a la que le tiraban piedras?”, agregó.