"Er Conde"; de comediante a villano tras anunciar que va por fuera de las primarias opositoras en Venezuela

En febrero encabezaba un sondeo que hizo Datanálisis entre varios aspirantes opositores a la presidencia de Venezuela y para mitad de año ya es visto como "chavista de closet".

El comediante Benjamín Rausseo, "Er Conde del Guácharo", hizo un anuncio que lo pasó de ser "independiente" a "alacrán", como ha bautizado la opinión pública a los opositores que terminan tomando decisiones que favorecen al régimen: se lanzará por fuera de las primarias del 22 de octubre.

Tampoco le ha favorecido que su jefe de campaña sea Juan Barreto, que en el pasado fue de los más radicales chavistas que aplastó y humilló a miles de opositores, y en los últimos años ha tomado distancia de Nicolás Maduro.

En los últimos días se ha viralizado un video de Rausseo afirmando que un candidato que se lance en las presidenciales por fuera de un acuerdo de la oposición es un “candidato del Gobierno”.

Ahora sus palabras se han vuelto contra él, hundido también por las constantes menciones que le hace el llamado número dos del régimen, Diosdado Cabello, que lo pone como víctima de supuestas trampas de la oposición en el proceso de primarias.

"Yo el miércoles dije que había una persona, un empresario, a quien le pidieron plata para las primarias y su respuesta fue que cómo iba a poner plata para financiar a otro, que si él va a participar lo hace en las presidenciales donde no tiene que pagar nada; ese era Benjamín Rausseo", dijo Cabello en su programa de los miércoles, Con El Mazo Dando.

"A estas alturas no se si va a llegar a las presidenciales, él se lanza y luego mete retroceso, desaparece, no se si llegue hasta el final, de hecho no ha hablado en ese sentido, todo lo que ocurre ahí es por tener asesores como Juan Barreto, contracciones internas y tener a alguien así quien dice ser nuevo en la política", remató Cabello.

Rausseo ha asumido públicamente su decisión anunciando que va por fuera de las primarias debido al clamor de "miles de personas", pero más viral es el video donde afirma: "un candidato que es del Gobierno para dividir espera que se hagan las primarias de la oposición y se va por su lado; es así papá".