“Es muy duro para la ciudadanía tener una clase política que vive sacándose los ojos”: Otto Sonnenholzner, exvicepresidente de Ecuador

En Ecuador, los partidos políticos se preparan para las elecciones anticipadas, así como también están organizando sus campañas y, algunos, ya presentan a sus posibles candidatos.

Hoy, en una entrevista publicada en el diario The Washington Post, el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, confirmó que no se postulará a la reelección y aseguró que no le importa quién lo reemplace.

Los comicios se llevarán a cabo, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), el próximo 20 de agosto, para la primera vuelta y en caso de ser necesario, el 15 de octubre se llevaría a cabo la segunda vuelta.

Algunos de los nombres que suenan por ahora son el del exasambleísta Fernando Villavicencio, el exlegislador de la Izquierda Democrática, Daltón Bacigalupo y el excandidato presidencial, Yaku Pérez.

El exvicepresidente de Ecuador, Otto Sonnenholzner, quien hoy nos acompaña desde Boston, donde le tomó por sorpresa la noticia del decreto de muerte cruzada firmado por Lasso, conversó con el programa Cuestión de Poder.

Sonnenholzner, economista y político ecuatoriano, fue vicepresidente en el gobierno de Lenin Moreno entre 2018 y 2020.

Sobre las próximas elecciones presidenciales del 20 de agosto, Sonnenholzner señaló que lleva un tiempo “construyendo una coalición centrada en unir a los líderes por objetivos en común, lejos de discusiones ideológicas que tanto daño le han hecho al país”.

“Entiendo las limitaciones constitucionales que tienen las autoridades en materia de la convocatoria de estas elecciones. Es una situación inédita en el Ecuador, es la primera vez que se usa este mecanismo de la ‘muerte cruzada’”, detalló.

Para Sonnenholzner, el juicio político contra el actual jefe de Estado del Ecuador fue “una acción fallida”.

“Creo que ellos (los legisladores) fallaron en demostrar causales en contra de Lasso. El presidente quizás no llegó a esto por haber causales en su contra, llegó por la sombra de errores en la gestión del gobierno que terminaron generando una presión social”, precisó.

“Con la muerte cruzada Lasso tiene la facultad de legislar”, sostuvo el entrevistado.

Por otra parte, Sonnenholzner se refirió a la migración ecuatoriana. “Las cifras no mienten ya que evidencian que las remesas del Ecuador se han duplicado, lo que significa que la gente está saliendo del Ecuador más de lo que estamos alcanzando a media. Hay una migración masiva”, añadió.