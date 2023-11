Este es Sergio Massa, el ministro y candidato que no pudo dominar la inflación en Argentina

Sergio Massa tiene más de 30 años de carrera política y compitió por la Presidencia de Argentina siendo el ministro de Economía en un país con 142% de inflación anual.

Esta es la segunda vez que busca la Presidencia. En 2015 quedó fuera en la primera vuelta de las elecciones que finalmente ganó el derechista Mauricio Macri.

Es la principal figura del gobierno peronista argentino, presidido por Alberto Fernández, en el que asumió el cargo de ministro de Economía en medio de una tempestad, luego de las abruptas renuncias de sus predecesores Silvina Batakis y Martín Guzmán.

Massa es abogado de profesión, tiene 51 años y muchos destacan su carácter dialoguista. También dicen, al menos sus adeptos, que posee una notable habilidad de mostrar las dificultades como logros.

"Aunque no tenga un plan, improvise de manera permanente y sus promesas no se cumplan, él siempre transmite la idea de que está en control de la situación y de que va a encontrar la salida", opinó Diego Genoud, biógrafo no autorizado de Sergio Massa.

Sin embargo, esta es una habilidad que sus rivales critican. "Es un tipo peligroso justamente por su capacidad de ilusionar gente. Es capaz de hacer un discurso con una soltura y una eficacia discursiva que uno le cree, aunque vaya completamente a contramano de los hechos. Uno tiende a creerle a Massa", dijo el diputado opositor Fernando Iglesias.

De aspecto corpulento, peinado cuidado y siempre con una sonrisa fotográfica, Massa habla parsimonioso y modula como si estuviera en una Charla Ted.

Sin embargo, en más de una oportunidad se describió a sí mismo como "apasionado", y apuntó a la herencia italiana que sus padres inmigrantes le traspasaron.

"Soy súper apasionado, para bien o para mal", explicó en una entrevista, en la que también reveló que tuvo fuertes peleas con varios de sus familiares, hasta casi irse a los puños con su tío y con su suegro.

Luego aseguró que ya no maneja el mismo nivel de intensidad que tenía en su juventud: "Los golpes te van moldeando", sostuvo.

Massa nació y se crío en la periferia de la provincia de Buenos Aires y tuvo sus comienzos en el partido liberal UCEDÉ a finales de la década de 1980. A mediados de 1990 viró su militancia hacia el peronismo bonaerense de la mano de las dirigentes políticas Cristina Camaño y Marcela Durrieu, su suegra.

Dio el salto a la política nacional en 2013 con su Frente Renovador, espacio dentro del peronismo que se presentó como alternativa al gobierno de Cristina Kirchner, de quien había sido jefe de gabinete.

Antes de crear el Frente Renovador, entre 2007 y 2008, y luego entre 2011 y 2015, fue alcalde de la ciudad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires, por la alianza de la entonces presidenta Kirchner.

Sin embargo, pocos años después se distanció de ella y hasta llegó a sostener que "Cristina es el pasado" o que "debería estar presa". En 2019 se alió nuevamente con la exmandataria, electa ese año vicepresidenta, y que hoy nuevamente lo respalda.

"Es difícil encontrar coherencia en Massa. (Pero) tiene la capacidad de estar siempre bien ubicado y ser codiciado en el mercado del poder", agregó el biógrafo Diego Genoud.