Edmundo González envía carta a los venezolanos tras llegar a España

El opositor Edmundo González Urrutia rompió el silencio tras su llegada a España luego de huir de la persecución judicial del régimen, que ordenó su detención bajo acusaciones de delitos graves.

A continuación, la carta pública colgada en sus redes sociales:

¡Queridos Venezolanos!

He decidido salir de Venezuela y trasladarme a España a cuyo gobierno agradezco profundamente que me haya acogido y me dé protección en estos momentos, igualmente agradezco a la Embajada de los Países Bajos en Venezuela, la decisión la he tomado pensando en Venezuela y en que nuestro destino como país no puede, no debe ser, el de un conflicto de dolor y sufrimiento.

Lo he hecho pensando en mi familia y en todas las familias venezolanas en este momento de tanta tensión y angustia,

Lo he hecho para que cambien las cosas y construyamos una etapa nueva para Venezuela.

Saben que siempre he defendido los valores democráticos de paz y libertad.

Mi compromiso no se basa en una ambición personal, está decisión es un gesto que tiende la mano a todos y espero que como tal sea correspondido,

Soy incompatible con el resentimiento. Solo la política del diálogo puede haceros reencontramos como compatriotas. Solo la democracia y la realización de la voluntad popular puede ser el camino para nuestro futuro como país y en ello seguiré comprometido.

Pienso ante todo en las personas privadas de libertad que me han apoyado. Su libertad es para mí la gran prioridad, una exigencia irrenunciable.

Quiero expresar mi gratitud infinita a quienes me han apoyado en Venezuela y en el mundo y especialmente a mi familia.

Quiero reivindicar el trabajo y el esfuerzo de María Corina Machado quien lideró este proceso electoral y de la Plataforma Unitaria por su trabajo y empeño.

Edmundo González Urrutia

Madrid, 9 de Septiembre de 2024

