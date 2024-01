Fiscal de Guatemala Consuelo Porras descarta renunciar a su cargo y reunirse con el presidente Bernardo Arévalo

La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, quien impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura del presidente Bernardo Arévalo, descartó renunciar al cargo y acudir este miércoles a una citación del nuevo mandatario.

"Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacer saber que soy respetuosa de las leyes del país y en consecuencia cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años (...) y en consecuencia no voy a renunciar", dijo la fiscal en un video publicado en redes sociales.

El 18 de enero, cuatro días después de asumir como presidente, Arévalo le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión con él, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado.

Porras evitó acudir a la citación de este miércoles y publicó un video en las redes sociales vestida con una blusa banca, un saco verde y una pañoleta con rosas estampadas donde descartó renunciar y abunda en explicaciones judiciales sobre su decisión.

El mandatario guatemalteco habló con el programa Cuestión de Poder de NTN24 el pasado 9 de noviembre del 2023, antes de su posesión, y había asegurado que solicitó la renuncia de Porras a su cargo como fiscal.

“Yo públicamente he solicitado a la fiscal general su renuncia y espero que el 14 de enero que vea que hay un cambio efectivo de poder tenga la motivación suficiente para hacerlo al ver que ya se acabó la configuración corrupta con la que se operaba”, aseveró.

Además, agregó que, de no ser acatada esta solicitud, contemplaba otras medidas o estrategias para conseguir su cese: “si no lo hace vamos a ver las opciones legales dentro del marco de lo que establece la Constitución buscar una solución. Hay opciones como cuestionar la constitucionalidad de ciertos arreglos de la ley, es decir, hacer un análisis muy detallado de lo que la legislación guatemalteca nos permite hacer”.

Por otra parte, señaló que no será necesario un juicio político en el Congreso, en donde tiene la minoría a su favor: “El procedimiento establecido en ley para destituir a la fiscal es que sea encontrada culpable de un delito y ese es el procedimiento establecido, hay una contradicción en el hecho de que los casos legales tiene que ser enderezados por el Ministerio Público, no es un juicio político lo que se necesita si no una acción de otra naturaleza”.

Porras fue nombrada en 2018 fiscal general para un periodo de cuatro años por el entonces presidente Jimmy Morales y en 2022 su sucesor Alejandro Giammattei la designó para un segundo periodo, que vence en 2026.

"La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país", insistió la fiscal con gestos de firmeza con las manos.

Además, Porras aseguró con tono enérgico que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) no "está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente, garantizando con ello la no intervención alguna en el ejercicio de sus funciones".

"Ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o militar, salvo las facultades conferidos en la ley a los tribunales de justicia", remarcó.

Afirmó que actuará conforme a las leyes del país y por ello "atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación constituiría inobservar la normativa legal y constitucional vigente".

Porras, de 70 años y catalogada por Estados Unidos desde 2021 como "corrupta" y "antidemocrática", es acusada por Arévalo, manifestantes y la comunidad internacional de "socavar" la democracia y poner en riesgo la transición presidencial con sus cuestionadas investigaciones.