¿Fue un chiste o parte de un libreto el comentario del humorista Tony Hinchcliffe sobre Puerto Rico?

Un hecho polémico y que causa indignación sucedió en las últimas horas el reciente mitin político que organizó el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, en el emblemático Madison Square Garden en Nueva York, en donde el comediante Tony Hinchcliffe aseguró que Puerto Rico es una “isla flotante de basura”.

En el escenario y al frente del atril en el Madison Square Garden, el humorista expresó: “No sé si ustedes lo saben, pero ahora mismo hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano. Creo que se llama Puerto Rico”.

Tras esto, líderes políticos y figuras de varios bandos arremetieron contra el hombre y rechazaron sus palabras.

Desde la misma campaña del presidente Trump se desligaron de los comentarios y emitieron un comunicado: “Esta broma no refleja las opiniones del presidente Trump ni de la campaña”.

Para analizar este tema, Aníbal Romero, analista demócrata; Jeffrey Kihien Palza, analista republicano, y David Rico, experto en comunicación política y campañas electorales, conversaron con el programa Ángulo de NTN24.

VEA TAMBIÉN Denuncias de acoso en la política: los casos de Íñigo Errejón en España y Manuel Monsalve en Chile o

Romero señaló que “en cuanto a lo que pasó en Nueva York, un estado en el que claramente no va a ganar Donald Trump, sabemos que es una estrategia para tratar de sacar al voto racista”. “Están diciendo que esto es simplemente un chiste, no, no es ningún chiste. Estos libretos son revisados antes de darle el micrófono a cualquier persona que va a participar en un mitin político”, afirmó.

Por su parte, Kihien Palza señaló que “esto ha sido comedia y es solo comedia, no ha sido un comentario, es comedia”. “Estamos viviendo en una época de censura en Estados Unidos en la cual, inclusive a los comediantes, se les tiene que revisar el libreto antes de hablar. Entonces él (Tony Hinchcliffe) hizo lo opuesto y denunció la censura en la cual estamos viviendo”.

David Rico expresó que hay que analizar varias cosas, entre ellas la razón por la que se le dio espacio a ese tipo de “chistes” y mirar si es estrategia demócrata para sacar un tema que es relevante en estados donde se puede definir la elección.