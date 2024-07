Jorge Rodríguez sobre consejo de Lula: Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar

El jefe de campaña de Nicolás Maduro, además presidente de la Asamblea Nacional absolutamente oficialista, Jorge Rodríguez, dijo que aunque ignoraba qué había dicho el presidente de Brasil sobre Venezuela, el oficialismo respetará los resultados electorales del domingo porque están seguros de que ganarán la contienda.

Es la primera vez en los últimos 25 años que el favoritismo de una elección presidencial no la encabeza el chavismo.

El candidato emergente que promueve María Corina Machado, el embajador Edmundo González, es quien concentra la preferencia del elector con unos 20 puntos de ventaja sobre Nicolás Maduro, que busca su tercera reelección.

Negando toda realidad, Maduro ha dicho que la "derecha" se prepara para cantar fraude y que se prepara para un "baño de sangre", palabras que alertaron al gobernante del país vecino, Luiz Inacio Lula Da Silva.

"Le he dicho a Maduro que la única posibilidad de que Venezuela vuelva a la normalidad es que haya un proceso electoral ampliamente respetado", dijo.

Añadió que le "asustaron" los comentarios de Maduro. "Necesita aprender que cuando ganas, te quedas; cuando pierdes, te vas".

En una rueda de prensa este lunes, Jorge Rodríguez fue increpado sobre las declaraciones de Lula, a lo cual respondió: "Cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar y lo vamos a celebrar en las calles con el pueblo de Venezuela".

"No he leído lo que ha dicho Lula pero ¿cómo no vamos a respetar los resultados si vamos a ganar?. Maduro va a celebrar los resultados junto a su pueblo"

Jorge Rodríguez denunció "intencion persistente, una especie de 11 de abril electoral y están tratando de construir una meta realidad que sirva para construir un fin distinto, hay un sector que no participa en un evento electoral", denunció.

Denuncia "blackout informativo" contra la campaña de Nicolás Maduro: "Están tratando de construir una metarrealidad. Ha sido una intención persistente (...) en una especie de Juan Guaidó 2.0", afirmó.