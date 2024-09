José Luis Rodríguez Zapatero habría sido el intermediario entre el gobierno español y el régimen de Maduro para la salida de Edmundo González

Histórico ha sido el apoyo que ha dado gran parte de la política española a Venezuela y al reconocimiento de Edmundo González como presidente de ese país.

Distintos actores han alzado su voz desde hace dos meses para que el mundo reconozca el triunfo en las urnas de la oposición el pasado 28 de julio, un camino, en el que sin duda los obstáculos y la polémica frente a cómo ha transitado esta ruta se hace presente con el paso de los días, en donde los sectores reclaman el retorno de la democracia.

Para hablar de este tema estuvo en La Tarde de NTN24 José Manuel García-Margallo, quien fue ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España durante el periodo 2011-2016, quien señaló que es “bastante absurdo” esperar que el régimen revele las actas de las elecciones para reconocer a Edmundo González como el presidente legítimo de Venezuela.

“Hubo un fraude electoral masivo, que no se puede ocultar; lo que están haciendo los gobiernos extranjeros de pedirle a Maduro que revele las actas pasa a ser una petición ridícula. Las actas, con un conteo automatizado como el que hay en Venezuela, tenía que estar disponible a las 24 horas y la constitución da 30 días y no las ha presentado en dos meses ni las va a presentar y decir que no se reconoce al presidente electo como legítimo hasta que no se presenten las actas es permitirle a Maduro que se perpetúe porque depende de él enseñar o no enseñar las actas”, aseveró.

Además, habló de como se dio la llegada de González Urrutia a España y señaló que: “El gobierno español ha estado en una negociación con el régimen venezolano a través de un intermediario y aquí el nombre clave es el de José Luis Rodríguez Zapatero… Negociación hubo, otra cosa es que esa negociación se llevase a través de Zapatero que no podría actuar sin el conocimiento pleno del presidente del gobierno español”.

“El gobierno español ha dado la salida en beneficio de Nicolás Maduro, al que le han eliminado un problema teniendo allí a Edmundo González Urrutia y no sé si el presidente electo será capaz de desarrollar una actuación política atrevida y concreta porque su hija, su yerno y sus nietos siguen en Caracas”, concluyó el exministro.