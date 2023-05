“La coyuntura del país va a condicionar estas elecciones”: Excanciller Heraldo Muñoz sobre las votaciones en Chile

Chile eligió este domingo el consejo de 50 miembros que redactará la nueva propuesta de Constitución para reemplazar a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, tras el rechazo de un primer texto en septiembre.

Los puestos de votación abrieron a las 8:00 a.m. (hora Chile), y aunque sobre las 9:00 a.m. no se habían constituido el 50% de las mesas, la jornada continuó con normalidad en el territorio chileno, para dar cierre a las urnas a las 6:00 p.m.

Heraldo Muñoz, excanciller de Chile, se conectó en La Tarde de NTN24 para analizar esta jornada electoral y aseguró que los resultados van a estar marcados por los problemas que ahorita afronta Chile.

“La elección de consejeros y consejeras estará marcada por la coyuntura del país como el incremento de la delincuencia, la migración y la situación económica. Eso va a condicionar mucho esta elección y dependerá de cómo trabajen para elaborar el nuevo texto de la Constitución para tener una carta magna que Chile se merece”, aseguró.