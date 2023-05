Cierran las urnas en las elecciones del consejo que redactará una nueva Constitución en Chile

Con 66% de poca o nula confianza manifestada por los chilenos en una encuesta de Activa Pulzo Ciudadano ante el proceso electoral de redactar una nueva constituyente, este domingo cerraron las urnas a las 6:00 p.m. hora local de Chile.

Chile inició la mañana de este domingo la votación para elegir a los miembros del consejo del ente institucional que redactarán una nueva propuesta de Constitución que reemplazará a la heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

Desde el servicio nacional electoral señalaron que son más de 15 millones los ciudadanos habilitados para sufragar y 354 los candidatos que competirán por uno de los 50 asientos que conformarán el organismo.

Los puestos de votación abrieron a las 8:00 a.m. (hora Chile), y aunque sobre las 9:00 a.m. no se habían constituido el 50% de las mesas, la jornada continuo con normalidad en el territorio chileno, para dar cierre a las urnas a las 6:00 p.m., y conocer los resultados de las elecciones dos horas más tarde.

Siendo las 6:00 pm. hora local Chile comenzó el conteo oficial en distintas zonas del país, en las que en pocos minutos comenzó a denotar una diferencia, la primera de ellas respecto a la participación, que estaría entre el 60% y 65% en los distintos centros de votación.

A su vez, la participación indígena que en esta ocasión tendría dos curules que tendrían que alcanzar el primer asiento con el 1.5% de la votación y en segundo con 3.5%, algo que al parecer por el momento no se va a dar, situación que dejaría a los pueblos originarios de Chile sin un puesto en la redacción de esta nueva constitución.

Sobre las 6:40 p.m. hora local de Chile, el servicio nacional electoral en su boletín de 36 mesas escrutadas, el partido republicano comienza a tomar la punta de lo que sería este consejo constitucional con el 31%, el 24% lo lleva la unidad para chile con el partido socialista y el 19%, Chile seguro, la coalición de centro derecha, mostrando una conciencia en los resultados con los sondeos de opinión.

Estos comicios serían el segundo intento en menos de dos años luego del fracaso del 4 de septiembre de 2022 en donde los chilenos asistieron a las urnas y rechazaron con una contundente mayoría del 62% la propuesta elaborada en ese momento por la entonces convención constitucional dominada por miembros de izquierda.

Esta vez, 354 candidatos compiten por uno de los 50 asientos que conformarán el organismo que será paritario, compuesto por 25 hombres y 25 mujeres que estarán a cargo de redactar una propuesta de nueva constitución.

Son cinco fuerzas las que compiten en los comicios, tres pactos y dos partidos, el oficialismo va dividido en dos colisiones tras no llegar a un acuerdo, el pacto Unidad para Chile lo conforman el frente Amplio, coalición que llevó a Gabriel Boric a la presidencia, y el partido Socialista.

La centro izquierda conformó el pacto todo por Chile, mientras la centro derecha se agrupó en Chile seguro, por su parte, el partido de la gente y el partido republicano no tendrán ninguna alianza, de esta manera los chilenos definirán quienes escribirán la que podría ser la nueva constitución del país.

El consejo constitucional tendrá un plazo de seis meses para presentar a los ciudadanos un texto definitivo, el cual surgirá de un borrador elaborado por un grupo de 24 expertos escogidos por el parlamento que trabajan en el proyecto desde marzo.

Finalmente, el 17 de diciembre, los chilenos irán a las urnas nuevamente para que en un plebiscito aprueben o rechacen la propuesta de nueva Constitución.