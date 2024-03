"Las dictaduras de Cuba y Venezuela no tienen gente ni economía": Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia

Carlos Sánchez Berzaín, director del Instituto Interamericano para la Democracia, ofreció una entrevista en el programa La Tarde de NTN24.

El también exministro de Gobierno de Bolivia se refirió a las dictaduras que controlan gran parte de la región latinoamericana.

“Sin María Corina Machado no hay elecciones libres en Venezuela (...) Para terminar con las dictaduras no solo se debe usar la fuerza. Cuba está al borde del quiebre como Venezuela”, dijo el entrevistado.

“En vez de terminar con las dictaduras, la comunidad internacional las ayuda. Las sanciones no solo deben ser impartidas por Estados Unidos, deben ser globales”, continuó.

Entretanto, a criterio de Berzaín “las dictaduras de Cuba y Venezuela no tienen gente ni economía”.

“El hecho de que la ley no se cumpla, no quiere decir que sea mala o que no exista. Las dictaduras están en un proceso de deterioro terminal, la dictadura madre como la de Cuba está así. Las dictaduras de Cuba y Venezuela no tienen gente ni economía”, agregó.