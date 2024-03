Presidente de Brasil es criticado por bromear con una cámara fotográfica en plena reunión de líderes políticos

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha sido fuertemente criticado en redes sociales luego de bromear con una cámara fotográfica en plena reunión de líderes políticos.

Mediante la VIII cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Kingstown (S. Vicente y Granadinas), Lula pidió una cámara a uno de los periodistas de su comitiva para tomarle una instantánea al resto de jefes de Estados,

Aunque la situación desató la risa de alguno de los presentes como el primer ministro anfitrión, Ralph Gonsalves, o el secretario general de la ONU, António Guterres, los usuarios de diferentes plataformas digitales no tuvieron “piedad” con el gobernante brasileño.

Vía X (anteriormente llamada Twitter), por ejemplo, múltiples usuarios mostraron su inconformidad con el actuar del líder del Partido de los Trabajadores.

“Lula estás muy viejo para la gracia, no has cumplido con nada de los prometido en campaña”; “Este señor solo sirve para perseguir a bolsonaristas, no tiene nada de gracioso”; comentaron algunos internautas en X.

“Un encuentro de puras joyitas, puros gobernantes de pacotilla que la hacen mal a la región”; “Este señor debería estar tras las rejas por el lava Jato, se ayudó con el famoso Foro de São Paulo, y ahora en estas reuniones se las da del mejor amigo de los países”, fueron otras de las reacciones recogidas en la mencionada red social.

Después del gesto en “son de broma”, la delegación del mandatario brasileño dio a conocer que la cámara pertenece a uno de los fotógrafos que acompañan a Lula, que publicó luego las imágenes capturadas por el presidente en las cuentas oficiales del Palácio do Planalto, sede del Gobierno de Brasil.

Otra anécdota de la cumbre la protagonizó el jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro, justo antes de la foto oficial en la que Lula da Silva ejerció de fotógrafo.

El carrito de golf que debía trasladar a Maduro al edificio principal del hotel Sandals, sede de la cumbre, se dañó y, pese a los esfuerzos de la conductora y de otro miembro de la organización, no fue posible arrancar.