“Las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales”: Karin Herrera, fórmula vicepresidencial de Bernardo Arévalo en Guatemala

Un juzgado de Guatemala inhabilitó al partido Semilla, del candidato socialdemócrata Bernardo Arévalo, que dio la sorpresa en la primera vuelta presidencial, lo que en la práctica le impediría disputar el balotaje del 20 de agosto.

Arévalo, por su parte, anunció que denunciará penalmente al fiscal Rafael Curruchiche, quien pidió inhabilitar a su partido Semilla y generó incertidumbre sobre la segunda vuelta electoral.

El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala informó que la segunda vuelta presidencial se llevará a cabo el 20 de agosto próximo con los dos candidatos que ganaron los comicios del 25 de junio pasado, pese a la solicitud del Ministerio Público para la eliminación de uno de ellos y al allanamiento que hizo el mismo ministerio a las oficinas del tribunal.

En el programa Ángulo de NTN24 se analizó este terremoto político que hay en Guatemala con la fórmula vicepresidencial de Bernardo Arévalo, Karin Herrera, y los abogados Giovanni Fratti y Eddie Gux García.

“Nosotros ganamos legítimamente y por eso nos corresponde participar esta segunda vuelta, se ha atrasado pero diferentes motivos debido a quienes tienen el poder y no quieren aceptar el resultado y esto es lamentable por los riesgos que esto representa en todo el país”, señaló Karin Herrera.

“Hay un grupo de partidos que presentó un amparo para que se revisaran los resultados, las audiencias se realizaron y partido Semilla ganó más votos gracias a estas revisiones y pese a que se aclararon estas dudas, siguen poniendo obstáculos porque quizá no veían venir el avance del partido Semilla, ha sido difícil aceptar que un movimiento que buscar trabajar por el bienestar social y el desarrollo integral surja en el país”, añadió la política.

El abogado Fratti señaló que lo que está sucediendo ahorita es producto de una demanda presentada hace un año por presunta suscripción de firmas falsas del partido Semilla, a lo que la fórmula vicepresidencial dijo que no era cierto y que están buscando formas de sacarlos del juego porque “tienen miedo”.

“Vamos a presentar más recursos legales porque es importante no permitir que algo ilegal rompa el orden constitucional del país e impida que se respete la voluntad del pueblo… Las elecciones se ganan en las urnas, no en los tribunales”, puntualizó Herrera.

Por último, aseveró que el candidato Arévalo tiene grandes posibilidades de ganar la presidencia de Guatemala: “Consideramos que esto es un castigo a este sistema corrupto que está atentando contra la democracia y el orden constitucional, no tienen escrúpulos y por eso la mayoría de la población les dice no más, se quiere una opción diferente y esto se siente en las calles, cuando la gente se acerca a Bernardo Arévalo le dicen que les inspira confianza y le piden que no les vaya a fallar como los corruptos de siempre, el pueblo lo que anhela es ver una luz”.