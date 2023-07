"La campaña seguirá adelante hasta la victoria del próximo 20 de agosto": Bernardo Arévalo tras suspensión de su partido en Guatemala

El candidato presidencial por el partido político Semilla, Bernardo Arévalo, se pronunció este jueves luego de que un juzgado de Guatemala suspendiera su movimiento por presuntamente haber afiliado personas sin su consentimiento.

En medio de una conferencia de prensa desde el Centro Cultural Mosaico en Guatemala, Bernardo Arévalo aseguró que su campaña “seguirá adelante hasta la victoria del próximo 20 de agosto”.

“Lo importante ahora es sancionar contra el corrupto fiscal Rafael Curruchiche ya partir de ahí seguiremos viendo cuáles son las opciones”, dijo el candidato a los medios.

Asimismo, indicó que “confía que el TSE deberá actuar de acuerdo al derecho como lo ha venido haciendo en los últimos días”.

“Esto no es por nosotros o por Semilla, es por todo el país. Los poderosos ya no quieren que el pueblo decida libremente su futuro, pero los vamos a vencer. La semilla del cambio y la esperanza no será pisoteada”, indicó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Cabe señalar que el partido político Semilla fue suspendido a petición de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público (MP) en Guatemala, decisión que podría impedir que el candidato dispute la segunda vuelta presidencial del próximo 20 de agosto.

"El Juzgado Séptimo de la instancia penal ordenó la suspensión de la personería jurídica del partido político Movimiento Semilla", dijo en un video divulgado en las redes sociales Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), que solicitó la inhabilitación.

Según Curruchiche, “existen indicios que posiblemente más de cinco mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al Movimiento Semilla, falsificándole su letra y firma”.

Además, señaló que la investigación arrojó “que fueron inscritos 12 personas fallecidas. Existen firmas sin nombres y hojas alteradas”.

“En su defensa, el partido Semilla, a través de su secretario general y presidenciable, Bernardo Arévalo, denunció a Jaime Gabriel Gudiel Arias y presentó una copia del documento de adhesión masiva firmado entre los Movimientos Semilla por Samuel Pérez y Alberto Sánchez, con el equipo de adhesión de Iliana y Ashley Gudiel, por medio del cual el Movimiento Semilla pagó Q7 por firma recolectada, por lo que se multiplicó por más de 25 mil firmas que necesitaban el Movimiento Semilla para constituirse como partido político suman la cantidad aproximada de Q175 mil, desconociendo su fuente de financiamiento, lo que daría lugar a la posible comisión del delito de lavado de dinero u otros activos”, agregó Curruchiche.