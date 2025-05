Karol G rinde homenaje a la comunidad latina en su documental de Netflix: "Es que no somos gente, ¿o qué?"

El documental "Karol G: Mañana fue muy bonito", que detalla el ascenso al estrellato de la famosa artista colombiana al tiempo que muestra el desarrollo su exitosa gira "Mañana Será Bonito World Tour", se estrenó este jueves 8 de mayo en Netflix.

Durante la producción la artista se refirió, entre otros temas, a la comunidad latina que la ha apoyado desde el inicio de su carrera.

Fue en agosto de 2023, cuando la artista colombiana se refirió en medio de un concierto en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, a todos los latinos que se encuentran fuera de su país de origen.

"Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo, cumpliendo sueños por el mundo entero”, inició diciendo la cantante.

“Sé que muchos de ustedes están en estos países buscando oportunidades lejos de sus casas, extrañando a sus familias. Y me parece increíble tener la oportunidad de poder traer un pedacito de la casa de ustedes”, agregó.

El camino para lograr convertirse en un referente de la música de su país y de América Latina estuvo lleno de tropiezos, uno de los que más ha llamado la atención fue el acoso que recibió por parte de un “gran empresario”.

Por aquel entonces, la joven Karol G había decidido mudarse a Bogotá en busca de mejores oportunidades para abrirse paso en la competida industria musical.

La cantante comentó que conoció a un hombre que tenía una oferta de negocio, la cual sonaba muy tentadora para ella y su familia. “Nos empezó a hablar de un proyecto impresionante que iba a pasar conmigo”, explicó Karol G en el documental, por lo que al poco tiempo su equipo aceptó trabajar con él.

Lamentablemente, poco tiempo después, lo que parecía un sueño para la joven se convirtió en una verdadera pesadilla.

Según relató la colombiana, quien no mencionó la identidad del empresario, él organizó una reunión con el objetivo de celebrar su cumpleaños en Bogotá, por lo que ella aceptó la invitación.

“Cuando yo llego a su casa, y después de conversar un rato, se acerca y me dice que estaba empezando a sentir algo por mí", comentó la artista.

Según Karol G, el sujeto quería entablar una relación sentimental con ella: "yo tenía 16 años y esa persona, en ese momento, estoy segura que podría tener unos 45 o 50 años”, mencionó.

Además, ella comentó que el hombre le dijo que, si ella no aceptaba una relación extralaboral, se vería obligado a dejar de impulsar su carrera.

"A mí se me rompió el corazón porque me estaba poniendo en una situación donde todo mi sueño me lo estás condicionado", explicó Karol G ante las cámaras.

En aquel momento la artista prefirió no contar la incómoda escena a sus padres, y en medio de su confusión prefirió decirles que no iba a continuar con su carrera musical argumentando que estaba cansada de intentar su sueño sin éxito.

Ante la situación, la joven se mudó a Nueva York con su tía para estudiar inglés, pero no tardó en caer en una depresión.

“Yo me despertaba y solo quería llorar y dormir. Ya me habían quitado el sueño, ya me habían decepcionado de la música", detalló.

Por fortuna, luego de un tiempo, la joven tomó fuerzas para retomar su carrera y le pidió nuevamente apoyo a sus padres para conseguir un mánager diferente, objetivo que finalmente se logró.

"Los dejó endeudados por años, pero me dieron el nuevo comienzo que necesitaba", relató Karol G.