López Obrador llamó de nuevo usurpadora a Dina Boluarte tras ser declarado “non grato” por el Congreso de Perú

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, llamó de nuevo, este viernes 26 de mayo, usurpadora a Dina Boluarte tras ser declarado como “persona non grata” por el Congreso de Perú.

Amlo reafirmó, además, que no le traspasará la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú.

VEA TAMBIÉN Congresistas peruanos reaccionan a los comentarios de AMLO tras ser declarado persona ‘non grata’ o

“Le puedo entregar la presidencia a Chile o Colombia sin ningún problema. Bueno a Petro no porque lo declararon también non grato, pero pues se la entrego a los chilenos, no se la entregaré a la señora que está usurpando la presidencia”, aseguró López Obrador en su tradicional conferencia de prensa diaria.

López Obrador, a su vez, con ironía manifestó que lo único que lamenta tras la declaración del Congreso de Perú es no poder ir a las ruinas de Machu Picchu.

“Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es que no voy a poder ir a Machu Picchu. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco Gobierno”, aseguró el mandatario mexicano quien, incluso, señaló que no le interesa tener relaciones comerciales y económicas con el país suramericano.

Amlo insistió en que “mientras no haya normalidad democrática en Perú no queremos relaciones económicas ni comerciales con ellos”.

El Congreso de Perú declaró el jueves al presidente mexicano como "persona non grata" por sus expresiones contra la mandataria Dina Boluarte, a la que ha calificado de "usurpadora" tras negarse a entregarle la presidencia de la Alianza del Pacífico.

La moción, que se aprobó con 65 votos a favor, 40 en contra y dos abstenciones, exhortó además a los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores a que "realicen las acciones necesarias para garantizar que no ingrese al territorio nacional" el presidente de México.

VEA TAMBIÉN AMLO pide a hispanos en Florida que no apoyen a Ron DeSantis en su candidatura a la Casa Blanca o

López Obrador se ganó el rechazo de los parlamentarios peruanos por "las inaceptables declaraciones contra Dina Boluarte que constituyen, una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado".

"El problema aquí es que el presidente Manuel López Obrador no reconoce a la presidenta Boluarte, a nuestro Congreso y no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico", dijo este jueves la congresista María del Carmen Alva, quien presentó la moción.

El Gobierno mexicano ha respaldado a Pedro Castillo a quien considera como el presidente "legítimo" de Perú.

El Congreso de Perú, cabe recordar, también declaró como persona non grata al presidente colombiano, Gustavo Petro, en febrero pasado de igual manera por controversias en torno a Castillo.

Pedro Castillo está detenido en Perú desde el pasado 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentara disolver el Congreso y gobernar por decreto. Cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025.