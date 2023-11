Maduro calificó la victoria de Milei como una amenaza: "Ganó la extrema derecha neonazi"

Un día después del resultado de las elecciones presidenciales en Argentina en las que triunfó el derechista Javier Milei, Nicolás Maduro reaccionó con un ataque al nuevo mandatario al que calificó de "neonazi " que pretende instaurar un régimen de toda América Latina.

Milei, de 53 años, venció al oficialista ministro de Economía, Sergio Massa, un resultado que significa un giro radical en la política del país suramericano, en medio de una profunda crisis económica que ha llevado a una inflación interanual del 142%.

Se hizo rápidamente conocido por sus fuertes y expresivas intervenciones, así como por su aspecto de estrella de rock, recorriendo el país con una motosierra para simbolizar el recorte del gasto público.

Esta imagen y propuesta de dolarización de Argentina y eliminación del Banco Central, no gustan a los mandatarios de izquierda y centro de la región, y uno de los primeros en manifestarlo es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien lo considera "triste para América Latina. El neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad".

En un tono más elevado, Maduro reaccionó en su programa de televisión de los lunes.

"Ayer hubo elecciones presidenciales y como ya se preveía con las estadísticas de las encuestas ganó la extrema derecha neonazi en argentina, es una extrema derecha que viene un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina. Desde Venezuela siempre vamos a decir la verdad".

"Nosotros respetamos el derecho argentino… quisieron darse ese gobierno, a los argentinos, les decimos; ustedes decidieron pero no vamos a callar porque es una tremenda amenaza la llegada de un extremista de derecha con un proyecto colonial, arrodillado al imperialismo norteamericano, que pretende acabar con los derechos del estado, sociales y pretende instaurar en el continente el proyecto ultra neoliberal que se impuso en los 80 de Pinochet en Chile, Videla en Argentina, impusieron un modelo de Estado represivo, paramilitar, parapolicial. Tenemos que tener eso como referencia", dijo Maduro.

El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, felicitó a Javier Milei por su victoria y destacó la jornada democrática que vivió el pueblo argentino. "Al pueblo argentino le deseo lo mejor y sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo. Como presidente de Chile, trabajaré incansablemente por mantener a nuestras naciones hermanas unidas y colaborando para el bienestar de todos y todas", expresó Boric.

Ante el comentario de Gustavo Petro, el jefe de Estado de El Salvador, Nayib Bukele citó la frase y escribió: "Ahora dilo sin llorar".