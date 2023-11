María Corina Machado sobre la legitimidad de las primarias: “El régimen está tensando la liga pero aún no se ha roto"

La ganadora de las elecciones primarias de la oposición venezolana, María Corina Machado, se pronunció sobre la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de su país, instancia que dejó “sin efectos” la consulta interna conducida por la Comisión Nacional de Primarias.

En una entrevista recogida por el medio de comunicación Infobae, Machado precisó: “Las primarias tuvieron lugar, el tribunal (TSJ) puede decir lo que se le dé la gana, pero el hecho fáctico está allí”.

“El gobierno de Maduro no ha violado los acuerdos de Barbados (...) El régimen está tensando la liga pero aún no se ha roto. Haber impedido las primarias por la fuerza hubiese sido violar el acuerdo pero no pasó”, detalló la coordinado de la formación política Vente Venezuela.

Luego de que la líder opositora obtuviera el pasado 22 de octubre 92,35 % de los votos en las primarias, ocho días después el régimen chavista llevó a cabo una maniobra para tratar de deslegitimar el proceso interno de la oposición venezolana.

Específicamente, el pasado lunes 30 de octubre, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela emitió una sentencia en la que ordena la suspensión de "todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral”.

"Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias", dice parte de la sentencia, además de solicitar a la comisión remitir al órgano judicial todos los antecedentes administrativos del proceso.

"Desde la Convocatoria y su constitución como Comisión Electoral, pasando por el Cronograma Electoral, Registro Electoral con sus lapsos de impugnación y depuración, Postulaciones con sus lapsos de impugnación y depuración, incluyendo el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”, reza el escrito.

“(...) Así como las renuncias del ciudadano Henrique Capriles, inhabilitado de manera firme por quince (15) años. Freddy Superlano, inhabilitado de manera firme por siete (7) años, y las de cualquier otro ciudadano o ciudadana que haya decidido renunciar a su candidatura; las Actas del evento celebrado el 22 de octubre de 2023, incluidas las Actas de Constitución de las Mesas Electorales, los Cuadernos de Votación, las Papeletas de Votación, las Actas de Escrutinios, así como las Actas de Totalización Regionales, el Acta de Totalización Definitiva, el Acta de Adjudicación y la de Proclamación", finaliza el documento.

El Supremo además ordenó notificar al fiscal general, Tarek William Saab, y a otros poderes públicos de esta sentencia, sin precisar en qué tipo de hechos ilegales incurrieron.