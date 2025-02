“Me tiene relegada, pensé que sería su aliada” y más frases que dejó el consejo de ministros del gobierno de Gustavo Petro

Este martes 4 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, irrumpió la señal televisiva de su país con una sorpresiva alocución presidencial que terminó siendo la transmisión del consejo de ministros en el que se hizo una rendición de cuentas sobre el trabajo realizado en el gobierno.

Sin embargo, el reciente nombramiento del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, como el nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, sacudió la reunión y figuras como Gustavo Bolívar, la ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad; el director de Planeación Nacional, Alexander López; y la vicepresidenta Francia Márquez se mostraron en contra de la designación.

Pese a las críticas de estas personalidades destacadas del petrismo, el presidente defendió el nombramiento de Benedetti, recordando que en algunas oportunidades él lo apoyó en el Congreso.

Además, el presidente, al ver los reclamos contra Benedettí, aseveró que hubo “sectarismo” en el consejo y que él “no se deja encerrar”. “Esto no es un sindicato”, agregó el mandatario.

Otro de los impases que dio de qué hablar fue la aparente llegada tardía del ministro de Educación, Daniel Rojas, al consejo. Petro, al percatarse de su llegada, le hizo un llamado irónico de atención y le dijo que ya había hablado sobre cómo va la educación en el país y que debía preguntarle a sus colegas sobre lo hablado.

Por otro lado, hubo un cruce de palabras entre la nueva canciller, Laura Sarabia, y director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, cuando se trató el tema de los migrantes deportados en los aviones dispuestos por el gobierno colombiano, Bolívar la llamó “mentirosa” y Petro tuvo que intervenir.

La tensión dejó varias frases puntuales que dejó el consejo de ministros del gobierno de Gustavo Petro:

- “De 196 compromisos se han incumplido 146”, presidente Gustavo Petro.

- “Yo quiero que se venda esta operación para invertirlo en energías limpias en Colombia”: Petro le pidió a Ecopetrol vender su operación de fracking en Estados Unidos.

- “Me duele que mi gente me diga que estaban mejor antes de que yo llegara a la política, yo digo ¿dónde está la política de la paz total? (…) La gente dice que me tiene relegada y tienen razón, yo pensé venía a ser su aliada”, la vicepresidenta Francia Márquez.

- “No comparto su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado, pero no comparto traer a esas personas que tienen gran parte de responsabilidad de lo que está pasando, tal vez esto me cueste quién sabe qué, pero yo soy una mujer honesta”, Francia Márquez.

- “Como feminista y como mujer, yo no me puedo sentar en esta mesa de gabinete, de nuestro proyecto feminista, con Armando Benedetti, y yo no voy a ser la que va a renunciar, porque no voy a renunciar al proyecto, pero es algo que tengo que expresar, también tengo que decir que las relaciones exteriores tampoco están en manos de este proyecto”, ministra del Medio Ambiente, Susana Muhamad.

- “A mí me invitaron a hacer un cambio en este país y he sacrificado todo. Me solidarizo con mis dos compañeras con que Laura y Benedettí, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar cargos menos importantes”, Gustavo Bolívar.

- “Me parece lamentable que la reunión se use para una reunión anterior en donde se pre-juzga y se hace un ejercicio de componenda para encerrar al presidente”, presidente Petro.

- “Armando Benedetti fue compañero mío en el Congreso, Laura Sarabia la conocí en la campaña, pero no nos representan en este proyecto, presidente”: el director de Planeación Nacional, Alexander López.

- “Yo pienso que este espacio no es el espacio del señor Benedetti. Yo no voy a renunciar, es decir, sigo los pasos de Susana en el sentido, no renuncio, yo tengo la obligación de proteger. Y a mí no lo pueden decir sectario, y no acepto que me digan sectario porque si fuera sectario no había aceptado el cargo que tengo como protector de personas, líderes políticos, sociales de otros partidos, de otros partidos distintos al mío”, Augusto Rodríguez, director de la UNP.