Pedro Sánchez sella su investidura al pactar con el partido separatista Junts per Catalunya

Después de acordar la Ley de Amnistía con el partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), este jueves, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), selló la investidura de Pedro Sánchez tras pactar con el movimiento Junts per Catalunya.

Según Santos Cerdán León, negociador del PSOE, “aunque hoy solo se haya firmado la primera parte del trato, “la Ley de Amnistía está acordada”.

“No se trata de un acuerdo de investidura, sino de legislatura, con un pacto que incluye estabilidad durante cuatro años”, aseveró Cerdán.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid e integrante del Partido Popular (PP), se refirió al pacto firmado en Bruselas; mismo que incluye una amnistía para aquellos que promovieron el referendo ilegal independentista de Cataluña en 2017.

“Nos han colado una dictadura, nos la han colado por la puerta de atrás. Estamos al comienzo de ella”, afirmó.

Por su parte, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, consideró: "no se puede legitimar el terrorismo, saltarse la ley, pisotear la Constitución y acabar con las libertades de muchos españoles, porque esto es lo que significa este acuerdo".

El canal internacional de noticias, NTN24, a su vez, entrevistó a Guillermo Rodríguez, director de informativos de la Cadena SER, para conocer sus impresiones sobre el acuerdo entre el PSOE y Junts.

“El sistema es parlamentario y no presidencialista. Los acuerdos son parte de la política para llegar a la investidura, nada está fuera de la Constitución”, dijo Rodríguez.

En cuanto a una posible moción de censura por parte de los movimientos separatistas si se cae la Ley de Amnistía, el entrevistado sostuvo: “Es sumamente complejo, la clave es que esta legislatura sea estudiada, pero cabe la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia tumbe esa iniciativa. De ser así, Junts daría el primer paso y solicitaría un adelanto electoral”.

Desde el PSOE, actores políticos como Felipe González, expresidente del Gobierno, han mostrado su rechazo al pacto en cuestión.

“Una amnistía por siete votos, solo para una investidura, ni siquiera para gobernar, no merece la pena, no cabe en la Constitución (...) No aceptaré que venga alguien a ser un veedor o mediador del conflicto con los independentistas, de ninguna manera, y en eso mantendré una vez más la posición tradicional del partido”, subrayó González.

Con este pacto, el actual presidente del Gobierno de España logra los apoyos suficientes en el Parlamento para lograr la investidura luego de que Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular, fracasara en un intento de formar Gobierno pese a haber obtenido la mayoría de los escaños en las elecciones generales del pasado 23 de julio.