Presidente Petro llama "criminal" a Netanyahu en un discurso en la ONU en el que reafirmó posturas sobre la crisis climática y el conflicto en Gaza

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este martes en el debate general de la 79 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realiza en Nueva York.

El mandatario abordó temas como el conflicto en Gaza y el Líbano, la guerra en Ucrania, el calentamiento global y la transformación digital, entre otros.

“Si somos el corazón del mundo, tenemos que dar el ejemplo de unidad, paz total y de preservación de la naturaleza. Desde el corazón de la tierra, invitamos a todos los países a hacer un acto de conciencia”, dijo Petro.

El mandatario también se refirió al conflicto de varios países en Oriente Medio que ha dejado miles de muertos y múltiples daños.

"No nos escuchan cuando votamos que se detenga el genocidio en Gaza, aunque seamos la mayoría de los presidentes del mundo y representantes de la mayor parte de la humanidad. No nos escuchan una minoría de presidentes que pueden detener el bombardeo. No nos escuchan los presidentes de los países que pueden destruir la humanidad”, recalcó.

Asimismo, indicó que, el uno por ciento más rico de la humanidad es responsable de la crisis climática que “avanza y se opone a acabar el mundo del petróleo y del carbón que es su propia fuente de riqueza”.

En medio de ese comentario dirigió un duro mensaje contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Es en esta desigualdad alcanzada, la mayor de nuestra historia como especie, donde se encuentra la lógica de la destrucción masiva desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza", mencionó.

Durante la sesión de la Asamblea General este martes se presentan entre otros el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva.