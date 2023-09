¿Qué futuro político le espera a España tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo?

La fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo, este viernes cuando buscaba convertirse en el presidente del Gobierno de España, abre diversos escenarios sobre el futuro político del país europeo.

Feijóo tendrá que dar un paso al costado tras no lograr los apoyos en el Congreso de los Diputados, un hecho que abre la puerta para que el actual presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, sea reelegido.

Sánchez tendrá que lograr el voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados. Si esto no sucede el tiempo del reloj comenzará a correr y deberán ser convocadas unas nuevas elecciones para el próximo 14 de enero en España.

VEA TAMBIÉN Alberto Núñez Feijóo no será presidente del Gobierno de España: Congreso rechazó nuevamente su investidura o

Álvaro Nieto, director del portal digital The Objective y ex redactor jefe del diario El País de España, se refirió a lo que representa, en términos políticos para España, que el conservador Alberto Feijóo del Partido Popular no haya sido elegido como presidente del Gobierno español.

“Bueno, lo que significa básicamente es que empieza a correr el tiempo para la celebración de unas nuevas elecciones, en este caso, el 14 de enero, si antes y durante el periodo de dos meses no hay otro candidato que consiga la mayoría absoluta de los votos en el Parlamento”, aseguró Nieto.

Manifestó que la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo ya se preveía. “Pero era un trámite necesario e imprescindible porque la normativa en España exige que al menos haya una investidura fallida antes de que se puedan repetir de nuevo las elecciones”.

Jaime Caneiro, reconocido analista político, aseguró que se han visto en el Parlamento “dos caras”.

“Por un lado, el equipo de Feijóo que ha tenido un programa y unos principios como que no aceptará bajo ningún concepto pagar el precio que le piden y luego tenemos por otro lado la cara de Pedro Sánchez que son capaces de pactar cualquier cosa”, afirmó.

Caneiro consideró que Sánchez tiene los apoyos atados. “Habrá que ver si el Gobierno aguanta cuatro años”, dijo.

VEA TAMBIÉN Pedro Sánchez asegura que ganó las elecciones generales de España y posterga reunión con Feijóo o

El analista explicó que Sánchez está dispuesto a pactar cualquier cosa porque “es una persona que ha mentido a los españoles”. “Hay que solamente ver lo que decía y lo que ha hecho. Es una persona que dijo que nunca indultaría y lo ha hecho. Es una persona que dijo que nunca procedería a llevar a cabo la amnistía y ya ha dicho que nunca deberían haber sido juzgados los condenados por el proceso (independentista)”.

Diego Aroca Rodas, secretario general de las Juventudes Socialistas en España, desde otro ángulo de opinión manifestó que Feijóo solo fue capaz de conseguir los apoyos de la extrema derecha.

“Una amplia mayoría le ha dicho al PP y VOX, que recorta derechos humanos, que no queremos ese modelo de país”; manifestó.

Feijóo, cabe recordar, no fue elegido presidente del Gobierno de España, luego de quedarse con 172 votos a favor y 177 en contra de su investidura en una votación que tuvo un voto nulo.