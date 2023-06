¿Quién se beneficia del surgimiento de nuevos candidatos en la carrera por la nominación republicana en Estados Unidos?

El exvicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, presentó oficialmente su precandidatura a la presidencia por el partido Republicano ante la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés), este lunes.

De la misma manera, Chris Christie, exgobernador de Nueva Jersey, oficializó su candidatura para competir en la interna republicana con Pence, Trumpy DeSantis.

El programa La Tarde de NTN24 habló con el analista político, Andrés Guilarte, para entender la puja republicana por la candidatura presidencial en Estados Unidos.

“En el fondo es una carrera entre dos candidatos, Donald Trump y Ron DeSantis”, aseguró Guilarte.

“Mientras más candidatos van, más se va quebrando el voto. Lo que se ha visto en los últimos meses es que el voto no se quiebra para Trump, sino para los otros candidatos”, agregó.

En ese sentido, argumentó que entre más candidatos decidan participar de la interna, más se verá favorecido el expresidente.

“Mientras más sea el campo de candidatos, por supuesto que Trump va a seguir en la delantera”, indicó.

No obstante, manifestó que DeSantis es el único candidato que puede hacerle frente a Trump. “Los votantes que no quieren a Trump y están indecisos, quieren tener un candidato que sí pueda ganar esta carrera y no lo ven en otros candidatos, sino en Ron DeSantis”, explicó.

“Ron DeSantis va a tener la mejor chance de ganarle a Donald Trump, siquiera el único que pueda hacerlo”, subrayó.