Especial series y películas: apuestas audiovisuales destacadas en 2023

Hoy en Club de Prensa Washington tuvimos un programa especial para destacar las mejores películas y series que tuvieron un impacto significativo a nivel global y qué podrá disfrutar en casa acompañado de familiares y amigos. Buscamos el análisis de la mano de Anne Hoyt, periodista desde la ciudad de Washington DC y con Jován Pulgarín, jefe de redacción de El Estímulo y columnista de cine y TV en El Estímulo y The Objective desde Medellín, Colombia.

Con los ojos puestos en los éxitos de 2023, destacamos inicialmente el éxito de ‘Barbie’ por representar el poder de la narración inclusiva. La película presenta un elenco diverso de personajes, y ha resonado con la audiencia, ayudando a la película a conectarse con un público más amplio. La película se puede visualizar en las plataformas como Apple TV y Amazon Prime.

Una de las películas más taquillera de la historia de Warner y superando a la última ‘Harry Potter’.

Otra de las películas que logró acaparar gran parte de la audiencia fue 'Guardianes de la galaxia' volumen 3. La película recaudó más de 500 millones de dólares en todo el mundo en menos de dos semanas, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras de 2023. Esto demuestra que el público sigue interesado en las películas de Marvel, incluso después de 15 años de existencia del MCU. La película se puede visualizar por Disney Plus.

Recomendaciones para entender los conflictos actuales

Entre las películas más destacadas conversamos sobre la película ‘Oslo’, el film representa el interés del público por las historias que exploran la paz y la resolución de conflictos. La película, que cuenta la historia de las negociaciones secretas entre Israel y Palestina en la década de 1990, la cual ha sido elogiada por su precisión histórica y su mensaje esperanzador; la película se puede ver a través de la plataforma de Amazon Prime.

Seguido, se destaca la película ‘A Tale of Love and Darkness’: Amazon Prime. La película es un testimonio de la importancia de las historias personales. La película cuenta la historia de la infancia de Amos Oz, un importante escritor israelí. El film es una exploración conmovedora de la familia, el amor y la pérdida. El éxito de la película demuestra que las historias personales pueden ser universales y conmover a audiencias de todo el mundo y puede visualizarse mediante Amazon Prime.

También conversamos sobre el documental ‘Netanyahu At War’. Un documental épico que rastrea el camino de Benjamin Netanyahu hacia el poder, sus relaciones combativas con múltiples presidentes de Estados Unidos y las implicaciones para Estados Unidos y Medio Oriente. El documental se puede visualizar en Amazon Prime.

De igual manera entre los mejores éxitos y recomendaciones se destaca 'Anatomía de una caída', la cual se estrenó en el Festival de Cine de Cannes el 23 de agosto de 2023 y llegó en los cines de Francia el 23 de noviembre de 2023. La película aún no está disponible en streaming en ninguna plataforma.

Recomendaciones por crítica en el género de terror

Los analistas destacaron 'El Norte sobre el Vacío', publicada en 2022. El éxito de la película demuestra que el público está interesado en ver películas mexicanas que abordan temas relevantes y complejos. 'El Norte sobre el Vacío' es una película que explora temas como la masculinidad, la identidad y la relación entre el hombre y la naturaleza. El film puede verse a través de la plataforma de Amazon Prime.

Para el analista Pulgarín, se destaca 'Asesinos de la luna', publicada este año. El film es un reconocimiento a la historia y la cultura de los pueblos indígenas y se puede encontrar en Apple TV.

Otra de las películas más destacadas en el género del terror es ‘Cuando la maldad acecha’, la cual se puede encontrar por Apple TV y Amazon Prime

Recomendaciones de drama

Entre las películas mejores destacadas pudimos evidenciar de la mano de los críticos 'Pot au feu', film francés publicada en el 2023. La relevancia social del cine. Pot au feu explora temas sociales importantes como la pobreza, la desigualdad y la lucha por la supervivencia.

Otra de las películas que han generado gran parte de la audiencia es ‘Asesinos de la Luna’, nominada a 10 Premios Goya, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor para McGregor y ganadora de 3 Premios Goya, incluyendo Mejor Guion Adaptado, Mejor Sonido y Mejor Montaje. El film está basada en una historia real, la matanza de los Osage, que fue un crimen de odio racial. La película ha ayudado a dar a conocer esta historia a un público más amplio. Se puede encontrar a través de la plataforma de Apple TV.

También pudimos destacar la película ‘La Sociedad de la Nieve’, dirigida por J.A. Bayona, uno de los directores españoles más reconocidos a nivel internacional, ha sido aclamada por la crítica y el público. el éxito de "La sociedad de la Nieve" representa el poder de la narrativa cinematográfica para conectar con las emociones del público. la película explora temas como la supervivencia, la esperanza, la amistad y la resiliencia humana.

Series recomendadas

Entre los films más destacados y criticados, ambos analistas coincidieron en que la serie ‘Succession’, emitida por la plataforma HBO MAX, ha ganado 9 premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama, Mejor Actor Principal en una Serie de Drama para Brian Cox y Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Jeremy Strong.

Clasificada como una obra maestra, Succession sigue a la familia Roy, los propietarios del conglomerado mundial de medios y entretenimiento Waystar RoyCo. Cuando el patriarca de la familia, Logan Roy, sufre un derrame cerebral, sus cuatro hijos se ven envueltos en una lucha por el control de la empresa. La serie explora temas como la ambición, el poder, la riqueza y la familia. Es una sátira mordaz de la clase alta estadounidense.

Entre otras recomendaciones se puede destacar 'Painkiller’, nominada a 6 premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama, Mejor Actor Principal en una Serie de Drama para Matthew Rhys y Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Jamie Dornan.

También ‘All that Heaven Allowed’. La serie ha sido nominada a 10 premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie de Drama, Mejor Actriz Principal en una Serie de Drama para Nicole Kidman y Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama para Hugh Grant. Se puede encontrar a través de la plataforma de Amazon Prime Video.

De igual manera 'Freud”s Last Session', emitida este año. La serie que se centra en una reunión ficticia entre el psicoanalista Sigmund Freud y el escritor C.S. Lewis. La reunión tiene lugar en Londres en 1939, poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial. La serie explora temas como la fe, la razón, la guerra y la paz.

También se destacaron las series 'The Last of Us', nominada a 12 premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Serie Dramática, Mejor Actor Principal en una Serie Dramática (Pedro Pascal) y Mejor Actriz Principal en una Serie Dramática (Bella Ramsey) y la que podrás encontrar a través de HBO MAX.

‘Invencible’, una serie que se destacó por la narración, en donde Mark Grayson, un adolescente normal que descubre que su padre, Nolan Grayson, es el superhéroe más poderoso del mundo, Omni-Man. A medida que Mark desarrolla sus propios poderes, debe aprender a equilibrar su vida normal con su nueva identidad como superhéroe, la cual se puede encontrar por Amazon Prime. Y ‘Samurai de ojos azules’, nominada a dos premios Primetime Emmy, incluyendo Mejor Dirección de Arte en una Serie de Ficción y Mejor Maquillaje Protésico en una Serie de Ficción; la cual podrás encontrar a través de la plataforma de Netflix.