Rosales afirma que este miércoles habrá reunión con Plataforma Unitaria y que su propuesta es clara: "ir a elecciones para derrotar a Maduro"

El gobernador venezolano del estado Zulia, Manuel Rosales, se pronunció sobre los encuentros de la oposición para definir el futuro de la candidatura que enfrentará a Nicolás Maduro y afirmó que este miércoles habrá una reunión con la Plataforma Unitaria.

“Dije, lo repito aquí y lo reitero mañana en la reunión de la Plataforma Unitaria. Nosotros inscribimos nuestra candidatura, pero está a la orden. Igual que las tarjetas de UNT y de la MUD. Esa decisión tiene que tomarse y hacerse transparentemente”, aseveró Rosales en una declaración difundida en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

Rosales se pronunció luego de que la vencedora de las primarias de la oposición, María Corina Machado, en entrevista con NTN24 lo exhortara a comparecer en una reunión con todos los miembros de la Plataforma Unitaria.

“Yo no me niego a conversar con nadie. Lo hago con quién sea, a la hora que quieran y donde quieran. No tengo nada que esconder. Mi única propuesta es clara, vamos a las elecciones para derrotar a Nicolás Maduro”, afirmó Rosales.

El gobernador indicó que a 104 días de las elecciones “lo que está en discusión no son nombres, es el futuro de Venezuela”. “No es Manuel Rosales o María Corina. O nos decidimos a marcar la ruta electoral para que Venezuela cambie con el voto o me temo que pueda desarrollarse un plan que nos lleve a la abstención y a dejar a Nicolás Maduro seis años más en el poder”.

Machado, en NTN24, afirmó que le ha planteado a Rosales que está dispuesta a reunirse y que ha “pedido que sea una reunión en donde estén presentes los miembros de los distintos partidos que conforman la Plataforma Unitaria”.

“Esto no se trata de dos dirigentes que se tienen que poner de acuerdo como si esto se pudiera hacer de espaldas al país en un cuarto cerrado. Las primarias representan el acuerdo institucional y político más importante de las últimas décadas en Venezuela. Es un mandato. No se puede borrar de un plumazo (…) Exhorto a que el gobernador Rosales comparezca a la reunión y que logremos darle la cara y responderle al país", afirmó Machado en el programa La Tarde de NTN24.

Rosales, cabe recordar, se inscribió a última hora como candidato para enfrentar a Maduro en las elecciones en medio de la inhabilitación del régimen sobre María Corina y los impedimentos sobre la académica Corina Yoris.

Yoris, de esta manera, candidata promovida por la líder de oposición, María Corina Machado, en vista de que la dictadura mantiene la inhabilitación política sobre la ganadora de las primarias venezolanas, quedó fuera de la postulación por “decisión” del CNE.

Hasta el día lunes 25 de marzo, 10 candidatos (contando a Maduro) se inscribieron para competir en los comicios presidenciales de Venezuela, según cifras proporcionadas por el presidente del CNE afecto al régimen, Elvis Amoroso.