“Sí, tenía plenamente conocimiento”: revelan testimonio de Nicolás Petro en el que dice que su padre sabía de dineros para la campaña

Este sábado 30 de septiembre, la Revista Semana publicó en su edición impresa un testimonio que Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó a la Fiscalía General de la Nación, en el cual asegura que el mandatario, en ese momento candidato, sí tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación del empresario Euclides Torres.

Las declaraciones de Nicolás Petro se conocen luego de que se cayera un principio de oportunidad que el primogénito del jefe de Estado buscaba con la Fiscalía y de que el organismo presentara el escrito de acusación en su contra por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

“Sí, tenía plenamente conocimiento, no solo en el Atlántico sino en gran parte de la región Caribe”, le dijo Nicolás Petro a la Fiscalía sobre su padre tras señalar que testificaba sin presión alguna.

“¿Su padre tenía conocimiento de los aportes económicos y la financiación de Euclides Torres a su campaña?”, preguntó el juez, a lo que Nicolás respondió: “Sí, sabía perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña”.

“¿Cómo podemos asegurar esas situaciones?, continuó el juez. “Porque yo se lo mencione varias veces, él lo sabía, en los carros cuando nos transportamos para los eventos siempre iban Pedro Flores, él y yo y hablábamos de la financiación, Euclides era el que financiaba”, les dijo Petro Burgos a los investigadores.

En medio de su declaración, Nicolás también menciona al representante Agmeth Escaf, la primera dama Verónica Alcocer, quien según el testimonio adelantaba una campaña paralela.

“Estuve reunido con Mauricio Lizcano en el apartamento de Bogotá, donde asistió el señor Fernando Hernández, el señor Agmeth Escaf, y bueno ahí se habló directamente de burocracia y que ellos eran la representación de Verónica Alcocer”, aseguró.

Además, habló de cómo recibió los dineros que hoy lo tienen en un proceso judicial por lavado de activos y enriquecimiento ilícito: “en un apartamento en Los Rosales, me entregó 100 millones de pesos y este apartamento está a nombre de un yerno de Euclides Torres”.

En su extensa declaración, Armando Benedetti y el abogado Miguel Ángel del Río también fueron mencionados: “Miguel Ángel del Río, la misma Verónica Alcocer, Armando Benedetti, etc. (...) en la gestión de contratación pública en el gobierno nacional, se beneficiaban con coimas”.

Tras la publicación de la Revista Semana, Nicolás Petro se pronunció a través de redes sociales, argumentando que lo dicho ante la Fiscalía lo hizo bajo supuestas presiones.

“Un juez me dio la libertad y un juez será quien determine mi inocencia, con base en pruebas y no en filtraciones que violentan mis derechos. Para obtener esa declaración la Fiscalía me doblegó moral y físicamente, en un proceder que castiga el Sistema de Derechos Humanos”, aseguró.

El testimonio que se conoce este sábado es clave para la investigación que adelanta el ente acusador y se suma al material probatorio y otros testimonios, como el de Day Vásquez, expareja del hijo mayor del presidente Petro quien reafirmó su intención de seguir colaborando.