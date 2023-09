Hijo del presidente Gustavo Petro irá a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de activos: Fiscalía radicó escrito de acusación

Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente colombiano Gustavo Petro, fue llamado a juicio para que responda por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Fiscalía General de la Nación radicó este lunes escrito de acusación ante los Juzgados de la ciudad de Barranquilla.

“El juez del centro de servicios de Barranquilla en asignación automática designará al juez que adelantará el juicio contra el señor Nicolás Fernando Petro Burgos. Es ante este juez que la Fiscalía General de la Nación presentará todas las pruebas que posee en el respectivo juzgamiento”, detalló la entidad a través de un comunicado.

En ese contexto, la Fiscalía General de Colombia descarta el principio de oportunidad al que se había sometido Nicolás Petro en las audiencias de imputación de cargos y con el que buscaba colaborar con la justicia de su país.

Así las cosas, la Fiscalía colombiana no habría encontrado aportes suficiente ni intención de colaboración, por lo que procedió a radicar el escrito de acusación dentro del término de ley en contra de Petro Burgos por los delitos imputados.

Tras conocerse la reciente determinación de la Fiscalía, Nicolás Petro reaccionó a través de sus redes sociales e indicó que hoy comienza “la lucha de su vida”.

“Hoy inicia la lucha de mi vida, sabía que la Fiscalía de Barbosa no era de fiar y hoy lo demostraron. Me han presionado hasta el límite con la única intención de convertirme en un arma contra mi padre. Decidí levantarme y no arrodillarme ante el verdugo”, dijo Nicolás Petro.

Es de mencionar que el hijo mayor del presidente de Colombia, así como su expareja sentimental Daysuris Vásquez, se enfrentan a una investigación judicial relacionada con el incremento irregular de su patrimonio.

La exesposa de Nicolás Petro lo acusó de haber recibido millonarias sumas de dinero por parte de un narcotraficante para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En entrevista con la revista Semana, Daysuris Vásquez aseguró que Samuel Santander Lopesierra, alias el ‘Hombre Marlboro’, y quien estuvo extraditado durante 20 años en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración, le entregó 600 millones de pesos en varios pagos.

El hijo de Gustavo Petro, según contó su exesposa, también habría recibido dineros del hijo del polémico Alfonso ‘El Turco’ Hilsaca, y otros más. “Lo recibió en mi apartamento (...) le entregó primero 200 (millones de pesos) y, como a los diez u ocho días, le entregó otros 200”, declaró.

En esa misma intervención, la mujer aclaró que el dinero nunca llegó a la campaña y todo se hizo a espaldas del entonces candidato Gustavo Petro. Según los informes, el hijo mayor del presidente habría destinado el dinero para uso personal.