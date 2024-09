Trump carga de nuevo contra la migración y dice que EE. UU. será "Venezuela con esteroides" si gana Harris

Durante el tan esperado debate de los candidatos presidenciales a las elecciones de Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, volvió a referirse a Venezuela.

Para Trump, si su contrincante demócrata Harris llega a la Presidencia, Estados Unidos se convertirá en "Venezuela con esteroides (...) Está destrozando el país", dijo, reforzando sus críticas a la migración ilegal y a la gestión de la frontera.

No es la primera vez que el magnate acusa a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los migrantes ilegales y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al "deshacerse" de esas personas.

"¿Sabían que el crimen en Venezuela y en países de todo el mundo bajó mucho? ¿Saben por qué? Porque sacaron a sus criminales de la calle y se los dieron a Harris para traer a nuestro país", dijo, sin ofrecer fuentes.

"Pasemos página a esta misma retórica cansina de siempre", dijo Harris cuando Trump acusó a los migrantes de "robar" empleos, comer "mascotas" y ser delincuentes, durante un debate al rojo vivo para las elecciones estadounidenses.

La vicepresidenta de 59 años sabía que el expresidente y rival republicano sacaría a relucir la migración y llegó preparada para la embestida.

"Él va a hablar mucho sobre inmigración esta noche, aunque no sea el tema abordado", advirtió ella a los millones de espectadores que seguían el debate transmitido por la cadena ABC.

El presentador preguntó a Trump cómo haría para deportar a millones de migrantes, una de sus promesas electorales.

Él esquivó la pregunta afirmando que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden permitió la llegada de "muchos millones de criminales, de terroristas, delincuentes" y "narcotraficantes".

"Ahora están en Estados Unidos y sus países como Venezuela les dicen: no vuelvas nunca, o te vamos a matar", añadió.

Según la Oficina de aduanas y protección fronteriza, el número de migrantes con antecedentes penales interceptados cuando intentaban cruzar la frontera ha aumentado en los últimos tres años (más de 10.700 en 2021, 12.000 en 2022, más de 15.000 en 2023 y más de 14.600 desde octubre).

"Tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones y cárceles, desde instituciones mentales y manicomios, y están llegando y están tomando puestos de trabajo que ahora ocupan afroestadounidenses e hispanos y también sindicatos", prosiguió el candidato republicano a la Casa Blanca.

Y se hizo eco de un bulo pregonado desde el lunes por los republicanos, y desmentido por las autoridades, sobre los migrantes haitianos de una ciudad de Ohio (noreste).

"En Springfield, la gente (migrantes) que entró come los perros, come los gatos, come a las mascotas", afirmó. El presentador lo corrigió en el acto.

La vicepresidenta reaccionó a las afirmaciones de Trump pidiendo pasar página.

"Es importante que avancemos, que pasemos página a esta misma retórica cansina de siempre, y abordemos las necesidades del pueblo estadounidense", defendió.

El presentador le preguntó por qué el gobierno había tardado tanto en tomar medidas drásticas para frenar la llegada de migrantes.

Se refería a la orden de junio de cerrar la frontera con México a los migrantes que solicitan asilo cuando haya más de 2.500 cruces irregulares en el promedio de siete días.

Harris evitó contestar directamente.

Afirmó que, como exfiscal, es la única en la sala que "enjuició a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y personas".

Y culpó a Trump del fracaso de un acuerdo migratorio bipartidista que incluiría medidas de seguridad draconianas.